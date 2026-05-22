El Sporting tiene avanzado el fichaje de Jorge Sáenz, central del Leganés

Aunque ni siquiera ha terminado la temporada, la comisión deportiva del Sporting de Gijón se ha adelantado en el mercado para tratar de avanzar parte de la planificación. Y, en ese sentido, el club rojiblanco, que ya cuenta con entrenador con el argentino Nicolás Larcamón, que aterrizó en Asturias este viernes, tiene además muy encaminados a dos de los en total diez o once fichajes que ha previsto llevar a cabo este mismo verano. Además del joven guardameta de la Real Sociedad B Egoitz Arana, también tiene perfilado el acuerdo con el zaguero del Leganés Jorge Sáenz, en una operación avanzada este viernes por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital y que se encuentra en la fase final. No son los únicos movimientos perfilados; el club también trabaja en cerrar el fichaje de la leyenda del Rayo Vallecano, Óscar Chocota Trejo, de 38 años.

Aunque esta gestión no está tan avanzada como las otras dos. Sí bien enfocada, sobre todo tras el desayuno del pasado lunes en Madrid entre el presidente ejecutivo del Sporting, José Riestra, y el propio futbolista argentino, que ve con buenos ojos regresar a Gijón, pero también tiene una propuesta formal para entrar en la dirección deportiva del Rayo Vallecano. Esta gestión ganará velocidad a partir del miércoles, día en el Rayo Vallecano disputa la final de la Conference League ante el Crystal Palace. Mientras, en Mareo cuentan ya con dos jugadores que han dado su visto bueno a enrolarse al proyecto -Arana y Sáenz-, además de con el entrenador, Larcamón, que será el nuevo líder del proyecto.

Un soldado de Borja Jiménez. El interés del Sporting de Gijón por Jorge Sáenz no es exclusivo a este verano. De hecho, el club rojiblanco ya sondeó su contratación el pasado mercado de enero. Como Jean Valou, del Villarreal, Sáenz era uno de los defensas que estaba en la lista de la comisión deportiva en el pasado mercado de enero, cuando acabó recalando Andrés Cuenca. En aquel momento, el Leganés no facilitó la salida del zaguero en invierno y la gestión encalló, pero el interés de los rojiblancos se mantuvo.

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De hecho, la comisión deportiva no descuidó el asunto a sabiendas de que el defensa acaban contrato en 2026. Mantuvo mucho interés en el zaguero, que fue clave en el ascenso de los 'pepineros' con Borja Jiménez en la temporada 2023-2024, y que actualmente es representado por René Ramos, hermano del histórico jugador del Real Madrid. Así, los contactos del Sporting de Gijón por este experimentado zaguero se retomaron sobre febrero o marzo. Sáenz fue intervenido el pasado 5 de marzo en el tendón y se ha perdido el final de temporada con el Leganés, que todavía no está salvado. En ese momento, las negociaciones ya estaban bien enfocadas. En principio, se cuenta con que esté al 100% para el comienzo de la pretemporada. Esta situación no impide que la comisión deportiva siga valorando la continuidad de Andrés Cuenca, que será este verano ya jugador del Como. Pero la última palabra será de Larcamón y, claro, del club italiano.