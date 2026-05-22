Trejo, entre el Sporting de Gijón y un cargo técnico en el Rayo Vallecano

O vivir una temporada más como futbolista defendiendo la camiseta del Sporting, o colgar las botas para integrarse en el organigrama técnico del Rayo Vallecano. Esos dos escenarios son los que maneja Óscar Guido Trejo (Santiago del Estero, Argentina, 1988) una vez concluya la temporada. Así le consta al Sporting tras la reunión en Madrid que mantuvo José Riestra con el jugador el pasado lunes. Un desayuno convertido en el primer encuentro físico entre ambos tras semanas de conversaciones de manera telématica. El Sporting prepara ahora una oferta para acabar de convencer al jugador, centrado en culminar de la mejor manera posible la campaña con el Rayo. Mañana cerrará la Liga visitando al Alavés y el miércoles disputará una histórica final de la Conference League ante el Crystal Palace en Leipzig, Alemania.

Fueron solo dos años, pero Gijón dejó huella en Óscar Trejo más allá del nacimiento de la primera de sus cuatro hijos, Mía, gijonesa y seguidora del Sporting. El Chocota conserva un gran recuerdo de la afición, la ciudad y la dimensión de un club del que disfrutó en Primera División en 2011 antes de sumar una campaña más en Segunda. Se fue después, traspasado, no porque lo pidiera o porque él lo buscara, más bien por la obligación desde los despachos de una entidad comida por las deudas.

Todo eso lo tuvo presente el Sporting para ir, paulatinamente, acercándose esta temporada al jugador. El Sporting era conocedor de la decisión de Trejo de cerrar su etapa como futbolista en el Rayo. La puerta abierta a facilitar su regreso a Gijón empezó a tomar forma . El encuentro en Madrid con José Riestra dio impulso a una opción muy real ahora mismo. Tanto, que el argentino ha compartido con el club gijonés su voluntad de prolongar su carrera en Gijón. De no salir esto adelante, su futuro apunta a los despachos.

El Rayo Vallecano quiere que Óscar Trejo continúe ligado a la entidad dentro de su organigrama técnico. Falta por definir exactamente el rol, bien con un enfoque más cercano a la secretaría técnica, o en labores relacionadas con la cantera. Una posibilidad que el argentino quiere valorar y siempre vio como la mejor manera de dar continuidad a un año mágico en el club de la franja. La histórica clasificación a la final de la Conference League, junto a la espectacular despedida que le brindó la afición el pasado fin de semana, en su último partido en casa, hizo plantear todo como un broche ideal para colgar las botas. Pero estaba el Sporting.

Solo la voluntad del Sporting en incorporarle ha llevado a Trejo a replantearse seguir un año más jugando. Su entorno maneja más propuestas, pero la premisa es clara: solo escuchar al Sporting . La respuesta definitiva a cómo se resolverá su futuro, en todo caso, empezará a definirse a partir de la semana que viene, cuando lo mucho que queda en juego en Vallecas se resuelva. Será el momento en el que el club rojiblanco y el argentino se sienten de nuevo para acabar de definir la propuesta económica (se trabaja en el escenario de un año de duración) y matizar los aspectos deportivos. Esa es la premisa establecida en el último encuentro entre Riestra y Trejo. La previsión es que Nicolás Larcamón, nuevo entrenador del Sporting, también mantenga un contacto con Trejo para explicarle el proyecto y su idea de cara a la próxima temporada, tras semanas en las que José Riestra ha sido quien ha liderado este contacto.

No es la primera vez que el Sporting intenta el regreso de Óscar Trejo. Ya hubo una tentativa durante el verano de 2019. Entonces no hubo margen económico para poder conseguir el regreso de un futbolista que siempre ha tenido interés en volver a vestir de rojiblanco. No solo él, también toda su familia. La última visita del Rayo a El Molinón, un partido de Copa entre semana, fue prueba de ello: se movieron su mujer y sus hijos desde Madrid para verle de nuevo jugar en el municipal gijonés. Hay un componente romántico en volver a jugar en el Sporting que también pesa.

Noticias relacionadas

Trejo se ve con más gasolina de lo que dicen sus estadísticas esta campaña y el Sporting le ve como un líder capaz de ilusionar a la grada, al vestuario y al juego rojiblanco. Los primeros días de junio pueden venir con novedades.