El División de Honor del Sporting se refuerza con Raúl Gutiérrez del Santos Laguna
El futbolista es una de las promesas del conjunto mexicano donde ha jugado de lateral izquierdo y extremo
El División de Honor del Sporting ha sellado su primera incorporación de cara a la temporada que viene con el fichaje de Raúl Gutiérrez. El joven lateral izquierdo de 18 años llega directamente desde las categorías inferiores del Santos Laguna para reforzar el primer juvenil de Mareo.
Desde México apuntan que es una de las promesas más destacadas de la base del conjunto de Torreón, teniendo en esta misma temporada participaciones con el Santos Laguna U17, U19 y U21. Lateral con proyección ofensiva, también puede jugar como extremo, se suma a la plantilla del División de Honor que esta temporada ha terminado tercero en liga por detrás del Celta de Vigo y el Deportivo de La Coruña.
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