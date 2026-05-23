Mareo decide entre Sporting Atlético y Caudal

La promoción de ascenso a Segunda Federación está a punto de culminar su primera ronda eliminatoria, en la que tanto Sporting Atlético como Caudal Deportivo quieren acceder a la final autonómica que da billete a la fase nacional. El pasado domingo se vivió la ida (0-0), quedando todo por decidirse este domingo en la Escuela de Fútbol de Mareo (12.00 horas). Los abonados del Sporting podrán acceder a partir de las 10.45 horas hasta completar aforo.

El Sporting Atlético ha llegado a la promoción un año más en un mar de dudas, con fases de la temporada en las que ha desplegado un buen fútbol, vistoso y que ha dado resultados, y otra en la que se ha ido dejando innumerables puntos que le hicieron acabar a mucha distancia tanto del campeón Llanera, como del segundo clasificado, el Covadonga. Al otro lado del terreno de juego llega a Mareo uno de los gallos de la categoría, el Caudal Deportivo, con una de las mejores plantillas del campeonato, juntando jugadores jóvenes con un futuro prometedor y jugadores veteranos que han vivido mil y una batallas como la que se va a llevar a cabo en el feudo rojiblanco este domingo. Tanto Samu Baños como Adrián González llegan con sus onces de gala preparados, esperándose pocos cambios con respecto al partido de ida.

Para hacer valer el mejor puesto clasificatorio, en caso de que el choque acabara en empate al igual que ya pasara en el partido de ida, se llevaría a cabo una prórroga de media hora y en caso de que esta finalice con empate, los gijoneses avanzarían a la segunda eliminatoria, no habiendo tanda de penaltis como en otras ocasiones. Como viene siendo habitual en las grandes citas de la cantera rojiblanca, en la Escuela de Fútbol de Mareo el acceso será exclusivo para los abonados del club rojiblanco, no habrá venta de entradas para el público en general, por lo que las taquillas de Mareo permanecerán cerradas el domingo. El Caudal recibió 50 entradas que repartió entre sus abonados más veteranos, pero estará acompañado por más aficionados, que aprovecharán el ser socios rojiblancos para poder acceder al partido.

Noticias relacionadas

Los colegiados de la contienda son el gallego Brais García, asistido por Sergio Quintana y Iago Lombao. El cuarto árbitro será Iraqui Rato, de la delegación de Gijón. El choque será televisado, dado que el Sporting de Gijón ha obtenido el visto bueno de la Federación Asturiana para poder emitirlo a través de su canal de Youtube.