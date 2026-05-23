Pasado, presente y futuro del banquillo del Sporting se unen en el último partido de Borja Jiménez en El Molinón

El Molinón se despide del Sporting, por esta temporada, en un partido intrascendental ante un Almería (domingo, 18.30 horas) inmerso en la lucha por el puesto que queda de ascenso directo. Será la última vez que Borja Jiménez se siente en el banquillo del municipal gijonés, mientras que su sucesor, Nicolás Larcamón, observará el encuentro en el palco. El argentino, que llegó este viernes a tierras asturianas, podrá palpar el ambiente de una afición cansada y con muchas ganas de pasar página, la novena desde que el equipo navega por las agitadas aguas de Segunda División.

La rutina de Mareo ha servido de escudo para los jugadores ante las noticias que llegan desde fuera, con la planificación de la próxima campaña ya en marcha y el futuro de algunos futbolistas de la actual plantilla todavía en el aire. Jiménez recupera para el encuentro ante el Almería a los dos grandes baluartes ofensivos: Jonathan Dubasin y Juan Otero. “El Pingüino” regresa de sanción tras ser el autor del gol ante el Málaga y salir expulsado por roja directa a los pocos minutos. Por su parte, el ariete colombiano vivió desde la grada, por acumulación de tarjetas, el triunfo ante el Zaragoza. Ambos apuntan a salir de inicio tras las palabras del míster abulense que reiteró su compromiso con el equipo hasta el final de campaña, asegurando que no tiene previsto hacer rotaciones.

El regreso de los dos delanteros del Sporting abre la puerta a que Borja Jiménez recupere el 4-2-3-1 frente al sistema de cinco defensas que se vio en el Ibercaja Estadio. Tratándose del último partido en casa, cabe lógico pensar en un equipo más atrevido y que deje una buena imagen ante uno de los punteros de la categoría. Las declaraciones del míster, medidas al dedillo por la afición desde que anunció su salida del club, no han amainado los ánimos pese a que en lo clasificatorio no se está jugando nada.

Sobre el verde, partirá Rubén Yáñez bajo palos acompañado por Pablo Vázquez y Andrés Cuenca en la pareja de centrales. Las molestias musculares de Guille Rosas pueden dejar paso a que Kevin Vázquez dispute de titular su último partido como rojiblanco en El Molinón, aunque se cuenta con el “3” para la banda derecha. En la izquierda, Brian Oliván participó junto al resto de compañeros en la última sesión de cara al partido, aunque la falta de ritmo competitivo mantiene a Diego Sánchez como la primera opción. El centro del campo será para Corredera y Justin Smith, con Gelabert por delante, Gaspar al costado izquierdo, Dubasin al derecho y Otero en punta.

Rubi, a por su tercer ascenso

El que fuera el último entrenador del Sporting en Primera, Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, se sentará mañana en el banquillo del Almería, equipo que tiene a las puertas del ascenso directo. La temporada de los andaluces ha sido de lo más regular de la categoría, asentados en el play-off, pero sin poder rematar en las dos primeras posiciones.

El cuadro indálico sufrió en la anterior jornada, ante Las Palmas, un tropiezo que dejó el ascenso en bandeja al Deportivo de La Coruña. Esperando el fallo de los gallegos en estas dos jornadas, llegan a Gijón con las bajas sensibles en defensa de Bonini y Marcos Luna, pero recuperando a Dion Lopy, la brújula del equipo. Sus esperanzas pasan por el máximo goleador de la categoría, Sergio Arribas, y aliados en ataque como Léo Baptistão, Embarba o Miguel de la Fuente, refuerzo invernal junto con Morcillo, el revulsivo del equipo.

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La última cita de El Molinón cierra una campaña de altibajos y con jornadas atípicas en el feudo rojiblanco como la protesta de la grada ante el Deportivo, la remontada del Albacete cuando perdía 3-1 al descanso o el triste fallecimiento de Constantino Rodríguez, “Tanti”, a los pocos minutos de empezar el encuentro ante el Leganés.