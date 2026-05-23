La peña Villa de Nava reconoce los 20 años de la Escuela de Fútbol de Nava

En el 20ª aniversario de la Escuela de Fútbol de Nava la peña sportinguista Villa de Nava reconoció su trayectoria en un acto que reunió a varios de los miembros de la asociación, así como a directivos del conjunto de naveto y a una representación por parte de Unipes en la que estuvo el presidente. El encuentro sirvió también de unión entre dos conjuntos y se intercambiaron varias distinciones tales como trofeos y banderines para inmortalizar la celebración de este aniversario.

Hace poco más de un mes y medio la peña sportinguista Villa de Nava celebraba su décimo aniversario en el restaurante Casa Mino de Nava. Al encuentro acudió una delegación del Sporting que encabezó el vicepresidente ejecutivo, David Guerra, el responsable de relaciones institucionales, Joaquín Alonso y dos de los canteranos del Sporting como Gaspar Campos y Pablo García. También formó parte del encuentro José Antonio Redondo, leyenda del club y uno de los habituales en este tipo de actos entre el Sporting y las peñas y Juan Cañal, alcalde de Nava y socio de la entidad.

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La peña Villa de Nava se fundó en 2015, pocos días antes de que el Sporting lograra el ascenso ante el Betis de la mano de los guajes y Abelardo, en una campaña que marcó el inicio de esta asociación sportinguista de Nava.