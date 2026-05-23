La previa de Josu Uribe sobre el rival del Sporting: los altibajos del Almería frente al potencial de sus delanteros

La jornada 41 de La Liga Hypermotion cerrará la temporada en el vetusto Molinón con la visita de una UD Almería que prácticamente dijo adiós al ascenso directo con su derrota la jornada anterior ante la UD Las Palmas, pero que debe de cerrar todavía la tercera posición que da el factor como local en la vuelta de las eliminatorias de ascenso y tiene dos buenos equipos acechándolo como son Málaga y Las Palmas. Un Real Sporting que, sin jugarse nada a nivel clasificatorio, intentará mantener el nivel competitivo que demostró en Zaragoza y dar el fair play que la competición merece, junto a una alegría a su sufrida parroquia que bien se lo merece.

Un año complicado para el club andaluz, comenzando con el límite salarial más bajo de la categoría por todos sus desmanes económicos que le han llevado a una situación de ahogo al no recuperar la categoría tan rápido como pensaban. Presentar sus balances económicos con la seguridad del ansiado ascenso y recuperar los ingresos de la máxima categoría de nuestro fútbol les ha llevado a un estado de ansiedad que en nada ayuda a lo que pasa en el verde.

Los traspasos de su máxima estrella Luis Suárez y de Pubill al Atlético de Madrid, junto a un mayor control económico en los fichajes han permitido que La Liga le dé mayor músculo económico para competir, pero saben que la única manera de recuperar al club a todos los niveles es el ascenso. En lo deportivo un viejo conocido de la parroquia rojiblanca como es Rubí maneja el timón almeriense. Ha pasado por momentos muy difíciles este año debido a la irregularidad del equipo y la falta de competitividad como visitante que incluso han estado a punto de costarle el cargo, pero la salida del técnico sería ahora mismo inasumible económicamente y eso le ha permitido mantener el cargo.

Un equipo que se ha movido permanentemente en rachas tanto buenas como malas, un equipo capaz de lo peor y de lo mejor, pero que debido a la calidad de sus jugadores puede hacerte mucho daño en sus momentos álgidos de un partido. Uno de los equipos con más goles convertidos y victorias, pero de los equipos de la zona noble es uno de los que más encaja y más derrotas cosecha, eso le ha impedido pelearle al Racing el campeonato.

Modelo de juego base con un 1-4-2-3-1, con unos principios de juego muy claros a nivel ofensivo, como el control absoluto del juego y el balón para, desde ahí, explotar tanto la calidad de sus jugadores interiores como la explosividad de sus jugadores exteriores. A nivel defensivo, es un equipo que está más cómodo en presiones altas y tras perdida de balón. Un equipo que si no roba rápido el balón y se tiene que meter en un bloque bajo lo pasa muy mal debido a las características de sus jugadores. Ha sido un equipo muy poco fiable fuera de casa para ser un claro candidato al título y las dificultades defensivas le han hecho sufrir más de la cuenta.

En la portería, la total garantía de un veterano como Andrés Fernández le acompañan unos centrales como Bonini y Ely que se han afianzado como pareja está última fase del campeonato rindiendo a un gran nivel, junto a los laterales de corte muy ofensivo como Luna, Muñoz, Chirino y Centelles. Medio campo donde el técnico busca jugadores de mucha posición y equilibrio como Lopy, Dzodic, Baba, Guedes y Puigmal que permitan dar al resto del equipo mucha libertad ofensiva y que sean capaces de dar el equilibrio que requiere la categoría a la hora de jugar sin balón.

En las posiciones más determinantes del equipo, dos hombres marcan realmente la diferencia en la categoría como son Arribas y Embarba no solo por los 24 y 15 goles que llevan respectivamente cada uno, sino por la diferencia que marcan en las transiciones y en las zonas de finalización, dos de los mejores jugadores de esta Liga Hypermotion. Junto a ellos, jugadores de mucho nivel competitivo como Batista, Melamed y Morcillo que ya en las primeras jornadas vacunó con su zurda al equipo rojiblanco con la elástica del Albacete. En la punta referencia, Rubí se ha decantado por la figura de De la Fuente por su constancia en el rendimiento y que sus características de fijar jugadores de la última línea permiten a los jugones tener más espacios para atacar al rival. Patrick Soko ex del Huesca y el joven brasileño Thalys completan el trío de delanteros claros del club andaluz.

Un equipo con muchísima calidad este Almería de Rubí, pero un equipo muy obligado y necesitado de puntos y sobre todo un equipo muy irregular en sus prestaciones. Son equipos a los que debes de tener un plan de partido claro a nivel defensivo por su potencial, pero a los que tienes que hacerles sufrir cuando no tienen el control del partido ni del balón porque ahí se ven sus limitaciones, nada que perder y mucho que ganar.

Se cierra el telón de esta temporada 25/26 de La Liga Hypermotion del Real Sporting como local, un rendimiento del equipo muy por debajo del esperado y que le ha impedido poder pelear en la parte noble de la clasificación. Último partido de Borja Jiménez y su staff junto a algunos futbolistas que tampoco continuarán y la sabía afición rojiblanca mostrará su respeto y agradecimiento a los que han peleado por ese escudo con una despedida acorde a la historia centenaria del club. A rey muerto rey puesto y la presencia del nuevo técnico Nicolás Larcamón en el partido pondrá el final y el inicio de un nuevo ciclo.

No olvidemos que lo realmente importante es una correcta planificación deportiva tanto para el primer equipo como para el funcionamiento del club. Acertar en salidas y entradas, confeccionar una plantilla acorde al tipo de juego que se hace en la categoría y que te exigen los rivales será clave para el futuro junto a empezar a asentar las bases de una Escuela de Fútbol que realmente trabaje como sustento del club y que realmente se convierta en un centro de alto rendimiento.

El dueño de mi club PFC Beroe, Hernán Banato, es un empresario del fútbol argentino y que habla muy bien del nuevo técnico rojiblanco, Nicolás Larcamón. Ahora tiene que tener toda la información de como se maneja y que parámetros tiene una competición tan igualada como es La Liga Hypermotion para desde ahí poder confeccionar una plantilla competitiva y sacarle mucho rendimiento. Pero no olvidemos que el Real Sporting tiene que corregir muchos quilombos como club y como funcionamiento interno y no pensar que traer un técnico interesante soluciona todos los problemas. Despedida y bienvenida a la vez de los dos técnicos, que cosas más bonitas tiene el fútbol.... serán cosas de fútbol, amigos.