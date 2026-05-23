El primer día de Larcamón en Gijón: un carrusel de reuniones y una visita muy especial a El Molinón

Aterrizó en Asturias en la tarde del pasado viernes y ayer vivió una intensa jornada en rojiblanco. Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting de cara a la próxima temporada, lideró un carrusel de reuniones con el objetivo de avanzar en la planificación del nuevo proyecto y tomar contacto con todo lo que rodea al Sporting. Después de haber estado en Mareo, el argentino quiso también visitar El Molinón, escenario esta tarde del último partido de la temporada en casa del Sporting. En el municipal gijonés también estará hoy para tomar nota de las evoluciones de los jugadores y pulsar el sentir de una grada necesitada de nuevas ilusiones tras la tremenda decepción de un curso en el que el equipo se ha quedado muy lejos del deseado play-off. Darle solución es uno de los principales motivos de la apuesta del club por Nicolás Larcamón.

Al igual que el Sporting ha querido moverse con rapidez para cerrar la contratación, Larcamón ha dejado de lado ofertas económicas del fútbol brasileño, más apetecibles, para tomar las riendas del conjunto rojiblanco y empezar lo antes posible con la planificación. La jornada de ayer, dio buena muestra de ello. José Riestra, Israel Villaseñor y Salomón Behar presenciaron en persona el último entrenamiento del Sporting antes del encuentro en Mareo y también participaron en la jornada de ayer en los encuentros con el que será el nuevo entrenador del Sporting para empezar a dibujar los primeros bocetos del Sporting de la próxima campaña.

Larcamón también tuvo tiempo de conocer El Molinón, llevándose una grata sorpresa, y en donde hoy presenciará su primer partido del Sporting en directo. También será el primer contacto del míster argentino con los jugadores de la plantilla con contrato en vigor y aquellos cuya vinculación termina en junio y a los que puede abrirse una ventana a una posible renovación. El verano, como casi todos, va a ser largo y a la espera de ver con qué efectivos contará, Larcamón tiene un par de jornadas y varias semanas para visionar, antes de que comience la pretemporada, lo que ha sido una campaña decepcionante del Sporting y en donde se han visto carencias notables que el argentino tiene el deber de solucionar.

El técnico llega en un momento en el que la moral del sportinguismo está por los suelos. Camino a la década en Segunda División, la falta de un proyecto sólido ha dado muy pocas alegrías a una afición que este año ha firmado 24.000 abonados y algunos de los desplazamientos más potentes de los últimos años. Es inevitable poner el espejo de Ramírez al nuevo técnico del Sporting: joven, con gran presente en el fútbol americano y unas ideas de fútbol vistosas y ofensivas. El míster canario logró alcanzar el play-off, pero su mayor logro fue mantener unida y entregada a una afición que soñó durante esa temporada. Larcamón tiene las armas para conseguirlo. No será fácil de inicio, ya que la apatía se ha instalado entre los seguidores rojiblancos, pero nada como unas semanas de pausa antes del nuevo curso. Eso sí, el mercado de verano marcará el optimismo con el que partirá el sportinguismo para el próximo curso.

Los deberes para verano

Entre las tareas veraniegas del nuevo entrenador se encuentra la de recuperar El Molinón como fortín. A falta de la última jornada como local, los rojiblancos han sumado 36 puntos de los 60 puntos que hubo en juego en su estadio. Esto los sitúa como el noveno mejor equipo de la categoría a domicilio, escaso si se quiere aspirar a la parte alta de la tabla. La imagen en partidos como el de Albacete, sufriendo una remontada en 45 minutos cuando el marcador iba 3-1 también ha marcado.

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Por otro lado, las derrotas como visitante han sido el gran culpable de que el equipo haya desfallecido en la orilla del play-off. Seis victorias en veinte partidos lejos de Gijón es un balance escaso. Otro de los puntos a mejorar ha sido la falta de profundidad de la plantilla y de efectivos para revolucionar los partidos. El Sporting ha sido el peor equipo de la liga en anotación desde el banquillo con tan solo tres tantos. Amadou, en la última jornada ante el Zaragoza, Pablo García ante el Castellón en casa y Gaspar frente al Cádiz de visitante. Todos ellos con el partido ya solventado. Estas son algunas de las cuestiones que el nuevo entrenador del Sporting tendrá que solventar para lograr el regreso a Primera diez años después. ◼