El Sporting visita el Grupo Covadonga
José Riestra conoce las instalaciones de la entidad grupista de la mano de Joaquín Miranda en un encuentro institucional
j. viso
El Sporting realizó una visita institucional a las instalaciones del Grupo Covadonga en el contexto del convenio de colaboración que comparten ambas entidades. En el encuentro estuvieron tanto José Riestra, presidente ejecutivo de los rojiblancos, como Joaquín Miranda, su homónimo en la institución gijonesa.
Ambas entidades mantienen un convenio de colaboración desde hace varios años, renovado recientemente hasta 2027. Una prueba de las buenas relaciones existentes entre dos de las instituciones deportivas más destacadas de la ciudad, que tienen el compromiso mutuo de fomentar el desarrollo del deporte en la región. Por ello, trabajan de forma conunta en la promoción deportiva y el bienestar de sus aficionados.
Hoy, la marcha a Covadonga
La tradicional Marcha a Covadonga del Real Grupo de Cultura Covadonga tendrá lugar hoy y mañana. Una marcha a pie con salida este sábados a las cinco de la mañana desde el Grupo Las Mestas, que culminará el domingo a las 13:30 horas con la celebración de la Santa Misa en la Basílica de Santa María la Real de Covadonga y la tradicional ofrenda floral en la Santa Cueva.
Los socios del Grupo Covadonga marcharán a pie el sábado desde Gijón hasta Cangas de Onís, retomando la marcha el domingo a las 10:00 horas aproximadamente, desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Santa María de Cangas de Onís hasta Covadonga, donde habrá ambiente.
A su llegada a Covadonga serán recibidos por el Grupo de Coros y Danzas del RGCC y participarán en la Santa Misa, que contará con la intervención del Orfeón del Club, en colaboración con el del Centro Asturiano de Oviedo.
Posteriormente se realizará la tradicional ofrenda floral en la Santa Cueva y la jornada finalizará con una comida de confraternización en el Restaurante El Bosque, prevista aproximadamente para las 15:00 horas.
Durante la comida se realizará además la entrega de diplomas, reconocimientos y homenajes a los socios y socias participantes, así como distintos reconocimientos especiales vinculados a la trayectoria y participación en la Marcha a Covadonga.
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