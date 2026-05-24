El ascenso del Deportivo de La Coruña deja un pellizco al Sporting de Gijón
El conjunto gallego debe ejecutar la opción de compra sobre Gragera y el 30% de los derechos son del club rojiblanco
Mientras La Coruña celebra el regreso del Deportivo a Primera División, en el Sporting de Gijón se mira de reojo por una operación que apunta a dejar un pellizco en las arcas rojiblancas. Entre los integrantes de la plantilla deportivista está José Gragera, formado en el conjunto rojiblanco y por quien el club gijonés mantiene el 30% de sus derechos. En caso de ascenso, el cuadro gallego debe ejecutar la opción de compra sobre el futbolista de manera obligatoria, siendo esta una condición de su llegada en condición de cedido a Riazor desde el Espanyol, dueño del resto de los derechos del jugador.
Una cantidad fijada, la de la opción de compra obligatoria de Gragera, que según diferentes fuentes es de 1,5 millones de euros. El Sporting, por tanto, deberá recibir una cuantía en torno al medio millón de euros si el Dépor se hace con el total de la propiedad del centrocampista formado en Mareo.
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