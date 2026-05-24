Borja Jiménez, sobre la presencia de Larcamón en El Molinón: "Nada que decir"

Borja Jiménez mostró su satisfacción por la imagen del Sporting de Gijón ante el Almería en una victoria que puso el broche final a los partidos en casa de esta temporada. Más frío se mostró cuando fue preguntado por la presencia de Nicolás Larcamón, su sucesor en el cargo, en el palco presidencial de El Molinón.

Adiós a El Molinón. "Me quedo con el cariño, el respeto de la gente, el trabajo de los futbolistas que eran los más felices por cómo se ha dado el partido. Entendían que era importante. Han hecho un partido muy completo. Tuvimos la suerte que nos faltó en otros momentos. Teníamos enfrente un equipazo y un pedazo de entrenador. Ojalá les vaya bien".

Sensación. "Me siento emocionado por lo vivido estos nueve meses, por cómo llegamos y cómo se dio la vuelta y con la espinita por no pelear hasta el último momento por determinados factores. Me voy con la conciencia tranquila. Hemos peleado de sol a sol. Me voy vacío de habernos dejado la vida por intentar sacar lo mejor del Sporting".

Charla con los jugadores. "El partido de Málaga, Zaragoza y el de Almería es el reflejo. Es un grupo humano muy bueno".

Larcamón en El Molinón. "Nada que decir".

Consejos para el nuevo entrenador. "No soy nadie para dar consejos".

Qué mejorar. "El Sporting no debe perder a su afición. Me quedo con lo que nos ocurrió en el día del Dépor. En cuanto a mejorar, bastantes cosas. Es tiempo ya en la categoría. Estoy convencido de que la gente que hay dentro del club tiene la intención de hacerlo".

Arrepentimiento de la decisión. "Si fuera así, no lo diría. Es una decisión que la he hecho desde la honestidad. Creía que era lo mejor tanto para el club como para mí. En el desenlace hubo momentos que no me han gustado, pero había que respetar ese momento".

Reacción del público. "No me esperaba nada diferente a lo que me encontraba. Llevo quince días en la calle, haciendo vida normal. La gente me ha demostrado su cariño. No tenía ninguna duda de que la afición no iba a hacer nada diferente a lo de siempre: animarnos desde el minuto uno".

Momentos. "Me quedaría con mi debut y con mi despedida. También con tener a mi familia aquí".

Nota de la temporada. "No sabría qué decir. Llegamos en un minuto complicado y le hemos dado vuelta a la situación, pero luego nos hemos quedado lejos de lo que queríamos. Nos hemos vaciado tanto yo, como mi staff y, sobre todo, los futbolistas".

Relación con el club. "Sin ningún problema. Ha sido buena desde el primer momento".

Otero. "Está claro que los jugadores que sus números marcan la diferencia, son importantes, pero no quiero focalizar en jugadores. Hay mucho trabajo invisible de toda la gente. Juan es muy importante y ojalá continúe".

Ascensos de Racing y Dépor. "El Racing fue dominador de principio a fin. Ascender a falta de tres semanas es casi impensable y por el Dépor está claro que me alegro porque estuve allí. El tercer equipo que más tiempo ha estado ahí quizá sea el Almería. Queda un puesto ahí y que ascienda el mejor. Todos han hecho una temporada muy buena".

Cuenca, de lateral. "En Zaragoza hizo muchas situaciones de lateral. Tiene muy buenas condiciones. Es un futbolista de alto rendimiento. Que siga trabajando. Es muy joven".

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Futuro. "Cuando acabe la temporada me iré a casa. Desear lo mejor al club".