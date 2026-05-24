Un doblete de Otero y un genial Corredera endulzan el adiós del Sporting en El Molinón (3-1)

Asfixiado por la bola de calor de un domingo de verano. Estudiado desde el palco presidencial por el entrenador de la próxima temporada. El Sporting saltó a El Molinón a evitar que el intrascendente partido ante el Almería, el último de la temporada en casa, se convirtiera en castigo añadido a la mediocre temporada rojiblanca. Acabó disfrutando gracias a un imparable Juan Otero, autor de los dos tantos que guiaron el triunfo antes de la media hora de juego, y al talento de un Alex Corredera. El Almería solo pudo responder al inicio de la segunda parte, dejando en bandeja al Dépor el ascenso directo. Pablo Vázquez completó el triunfo (3-1) con un testarazo a balón parado. Borja Jiménez firmó así su discreto adiós al banquillo del municipal gijonés, mientras Larcamón, su sucesor, tomó nota de los muchos deberes que quedan por hacer.

Borja Jiménez solo dejó fuera del once al renqueante Dubasin en un equipo de teóricos titulares sin guiños a quienes vivieron su último partido en el municipal gijonés como futbolistas del Sporting. Quizá para evitar que con este tiempo de verano (el termómetro se acercó a los treinta grados), la mente viajara anticipadaente a las vacaciones. Quizá, simplemente, para acabar con los suyos. El inicio del partido trajo apuros, sin embargo, al que no podía desconectar, al se jugaba sus últimas opciones de ascenso directo.

Real Sporting de Gijón 3 1 UD Almería 1-0, min. 12: Otero; 2-0, min. 21: Otero; 1-2, min. 56: MIguel de la Fuente y 3-1, min. 83: Pablo Vázquez Alineación Real Sporting de Gijón Yáñez (2); Guille Rosas (1), Pablo Vázquez (2), Perrin (1), Cuenca (1); Manu Rodríguez (2), Justin (1); Gelabert (2), Corredera (3), Gaspar (1); y Otero (3). CAMBIOS Diego Sánchez (1) por Cuenca, min. 61; Dubasin (1) por Gelabert, min.72; Bernal (s.c.) por Corredera, min. 86; Curbelo (s.c.) por Pablo Vázquez, min. 86 y Pablo García (s.c.) por Otero, min. 86. Alineación UD Almería Andrés Fernández (1); Chirino (0), Ely (0), Nelson Monte (0), Álex Muñoz (1); Lopy (0), Dzodic (1), Embarba (1), Arribas (1), Morci (1); y Miguel de la Fuente (1). CAMBIOS Centelles (1) por Nelson Monte, min. 46; André Horta (s. c.) por min. 46 por Lopy, min. 46; Leo Baptistao (1) por Morci, min. 46; Nico Melamed (1) por André Horta, min. 56 y Arnau (1) por Chirino, min. 80. Dámaso Arcediano Monescillo (C. Castellano-Manchego). Amonestó a los rojiblancos Diego Sánchez, Guille Rosas y Pablo Vázquez y a los visitantes Chirino, Nelson Monte, Miguel de la Fuente y Ely. El Molinón Enrique Castro Quini: 15.335 espectadores, según datos oficiales.

El Sporting se puso por delante a los doce minutos gracias a la magia de la zurda de Corredera y la fe y el poderío de un Juan Otero capaz de imponerse, una y otra vez, a una nube de defensas del Almería. El centro del gerundense nació en el momento y con la fuerza justa para dar la máxima ventaja al desmarque del colombiano en el corazón del área. Remató de cabeza al fondo de la red para hacer el gol número 14 esta campaña. No fue una anécdota. Iría a más.

El juego al espacio de los rojiblancos siguió haciendo daño a un Almería que parecía dar por inasumible la posibilidad de destronar al Deportivo de La Coruña de la zona de ascenso directo, pensando ya en reservar gasolina para el play-off. Lo pagó. Corrió el Sporting y aumentó la ventaja diez minutos después. Se lanzó Guille Rosas en una de sus afiladas incursiones por el lateral diestro y, tras su segundo recorte, encontró el apoyo de un Gelabert que emuló a Corredera en aquello del tempo y el momento de golpeo. En lugar de desde la izquierda y por arriba, desde la derecha y raseando. Volvió a encontrar a Otero anticipándose a la zaga y poniendo colorado a uno de los grandes favoritos para dar el salto a Primera. Otro más del cafetero, 15. El día que apuntaba a estar centrado en resolver cuentas pendientes desde la grada rojiblanca, opacado por un pleno de efectividad.

Tras un arreón visitante neutralizado por una felina mano de Yáñez, Perrin perdonó el tercero cuando ni siquiera se había cumplido la media hora. Otro contragolpe y el central del Sporting, de excursión en ataque por aquello de que el marcador y el cariz del partido invitaba a tomarse licencias. Le quedó franca la pelota para empujar, pero acabó estampándola en la zaga rival. Cosas de ser central.

La pausa para hidratación superada la media hora de juego le vino bien al conjunto de Rubi, una sombra de lo que se esperaba en El Molinón. Entre posesiones largas del conjunto indálico y balones a su espalda de los gioneses murió una primera parte plácida para el Sporting. El Dépor ganaba 0-2 en Valladolid y la necesaria derrota deportivista para que el Almería pudiera asaltar el ascenso directo reducía la segunda parte a un trámite. O eso parecía.

Triple campo en el Almería para iniciar la segunda parte. Entraron Baptistao, Centelles y André Horta para intentar dar energía a un equipo muerto. Empezó a presionar más arriba y a exigir más al Sporting el conjunto de Rubi. Pudo acortar diferencias en un balón parado peinado por Baptistao y salvado por Yáñez cuando Alex Muñoz había rematado a bocajarro en el balcón del área pequeña.

De poder acortar diferencias el Almería, a salvar Andrés Fernández el tercero del Sporting en un mano a mano con Gelabert. Otra galopada a la espalda de la zaga visitante, y esta vez el palentino eligió resolver y no asistir a un Otero al acecho. El siguiente acercamiento visitante ya fue para adentro tras una internada de Chirino cuyo pase atrás terminó rematado con contundencia por Miguel de la Fuente, aquel delantero que en su día quiso el conjunto gijonés y eligió Leganés.

El segundo periodo continuó entre detalles de un Manu Rodríguez que mejora mucho o casi todo lo que pasa por sus botas, convertido en alumno aventajado de Corredera, y un cuadro indálico hundiendo poco a poco a los gijoneses. El carrusel de cambios abrió el espacio a los homenajes. Primero se fue Cuenca entre aplausos para dar paso a Diego Sánchez. Más tarde se marchó Gelabert, con parte de la Tribunona en pie, saltando al campo Dubasin.

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Estampó el balón en el larguero Dzocic para devolver algo de adrenalina al desenlace y abrochó la victoria Pablo Vázquez en otra pelota medida del fino Alex Corredera. El saque de esquina botado por el 14 rojiblanco encontró la testa del central rojiblanco para sentenciar. Se marchó Corrdera, a renglón seguido, con medio Molinón de pie. Los que quedaban sin levantarse lo hicieron al segundo siguiente cuando el tablón anunció el cambio de Juan Otero. Adiós a la temporada en El Molinón y cierre de una etapa sin pena, ni gloria.