Nicolás Larcamón, en Mareo para seguir con Riestra el partido del Sporting de Gijón Atlético.

El domingo empezó para Nicolás Larcamón en Mareo. El que será entrenador del Sporting de Gijón la próxima temporada estuvo presente durante el encuentro del Sporting Atlético ante el Caudal Deportivo, correspondiente a la vuelta de la primera eliminatoria de la fase autonómica del play-off a Segunda Federación. El argentino estuvo acompañado por José Riestra, presidente ejecutivo rojiblanco, junto al que planifica el nuevo proyecto.

El domingo continuará para Nicolás con otro partido rojiblanco. El argentino tiene previsto desplazarse a El Molinón para seguir de cerca el encuentro entre el Sporting y el Almería, último enfrentamiento en casa de los gijoneses esta temporada. Será también el de la despedida de Borja Jiménez en el banquillo, además del de varios futbolistas.