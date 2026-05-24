Rubi, sobre qué le faltó al Sporting de Gijón para pelear el ascenso: "No sé si decir fondo de armario"

"La primera parte hemos salido bien, pero el Sporting se ha encontrado suelto y relajado. Nosotros demasiado tensionados. Hemos ido a remolque". Rubi asumió la derrota en El Molinón como una consecuencia de la desconexión del equipo en la primera media hora de juego ante un Sporting de Gijón más eficaz. "El 2-0 nos ha puesto las cosas muy difíciles. El déficit de la primera parte nos ha condenado", subrayó el que fuera entrenador de los rojiblanco.

"Queríamos ganar y dar más la imagen de la segunda que de la primera parte. Tenemos que ganar ahora al Valladolid porque la tercera plaza es muy importante. Quiero felicitar al Dépor y al Racing por su ascenso de categoría", continuó Rubi sobre los dos conjuntos que ya son de Primera División. Los almerienses, que necesitaban ganar en Gijón, deben ahora asegurarse el mejor puesto de cara al play-off en la útima jornada.

"Dentro del vestuario estamos enfadados con nosotros mismos porque sabemos que no hemos estado bien. No quiero quitar mérito al rival, pero podemos hacer mucho más. Sabemos lavar la ropa dentro del vestuario para solucionar las cosas", continuó el entrenador del Almería.

"No son muchos años", dijo del tiempo que ha pasado desde su etapa como entrenador del Sporting. "Pasé cuatro meses muy bonitos aquí. Me parece un estadio impresionante. Vienes como rival, quieres ganar y es de las pocas veces que he perdido", apuntó.

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Preguntado por su opinión sobre las razones de que el Sporting se haya quedado sin pelear por el play-off hasta el final, Rubi dejó entrever su parecer. "A veces esto va de pocas cosas. Es un equipo que te puede atacar de muchas maneras. No sé si fue por fondo de armario... no sé qué decir. Las temporadas se tuercen a veces en un momentito. Estamos trece o catorce equipos luchando por subir a Primera. No es fácil", concluyó.