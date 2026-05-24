Los sportinguistas ya piensan en la próxima temporada durante el partido ante el Almería: "ascenso y derbi"

Último partido en casa de la temporada y en El Molinón el ambiente ya miraba más al futuro que al presente. El equipo no se jugaba nada, pero sí lo hacía una afición que empieza a ilusionarse otra vez con el curso que viene. En el palco presidencial, todas las miradas apuntaban a un nombre: Nicolás Larcamón. El nuevo técnico rojiblanco siguió el encuentro junto al presidente ejecutivo después de haber estado también por la mañana viendo al Sporting Atlético.

Ascenso y derbi, las dos palabras de la grada

Había dos palabras que se repetían constantemente: “ascenso” y “derbi”. Lo primero no sorprende en una afición acostumbrada a soñar; lo segundo vuelve a escena con el regreso del eterno rival a la categoría. “No es que echemos de menos al Oviedo, pero siempre mola un partido así”, resumía Rubén Triguero antes del encuentro.

También había espacio para la reflexión y la crítica. David Jiménez pedía algo más que ilusión: “Al margen de un ascenso, lo que quiero es que construyamos un equipo por fin, que, aparte de un once titular, tengamos banquillo, que yo con 54 años lo puedo hacer como el banquillo del Sporting”. Sobre Larcamón, admitía tener dudas: “Es una incógnita. No tengo las expectativas muy altas, es un desconocedor absoluto de la liga española”. Y el recado iba también para la directiva: “Tiene mucho que aprender de este año. Son cuatro años ya haciendo el ridículo”. Aun así, tiraba de ironía para hablar del derbi: “Creo que vamos a ganar los dos, porque en los derbis siempre gana el peor y el año que viene, desgraciadamente, nosotros somos el rival más débil”.

Edgar López, Miriam Merino, Alba Rojo, Maxi Rodrigo y Antonio Riesgo / María Rendueles

Más optimista se mostraba Javi Mejillas, que ya imaginaba el regreso del Oviedo a Gijón: “Cuando venga aquí el Oviedo, recibirle con cuatro goles para que coja cariño otra vez a la categoría”. Sobre el nuevo entrenador prefería esperar: “Hay que ver el proyecto nuevo y qué jugadores quieres”. Lo que sí tenía claro es que “no nos podemos quedar otra temporada intrascendente a mitad de tabla”.

La afición pide proyecto, unión y ambición

La esperanza también viajaba de generación en generación. Pedro y Bernardo Muel, padre e hijo, acudían juntos al estadio. Bernardo llevaba en el bolsillo cuatro carnés: el suyo, el de su hijo y los de sus dos nietos. Pedro, que vive en Manchester, no faltó a la cita: “Con que el año que viene sea mejor que este me vale, y un nueve nuevo delante”. Para ellos, la directiva debe “conocer el sentimiento sportinguista”.

Pelayo Rodríguez pedía recuperar sensaciones perdidas: “Ascenso, la conexión que tuvo el equipo en 2023 y muchos viajes”. Además, insistía en que “la afición siempre debe ser lo primero”, recordando que la unión social y dentro del vestuario "fue clave en los ascensos de Preciado o Abelardo".

Peñistas de la Peña Sentimiento Rojiblanco / María Rendueles

Otros, como Maxi Rodrigo, simplemente pedían volver a competir arriba: “Llegar al play-off por lo menos, aunque el ascenso estaría muy bien”. Sobre Larcamón reconocía entre risas que todavía no sabía demasiado: “No puedo opinar”.

Sonia Cernuda resumía el sentimiento general: “Ascenso y que peleen hasta el final, entrega y trabajo del equipo”. También reclamaba unión entre todos los estamentos del club y reforzar varias posiciones de la plantilla.

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Y así se cerraba la previa al partido: entre incógnitas, dudas y críticas, pero sobre todo entre esperanza. Porque, a falta de un partido para que termine la liga, El Molinón baja hoy el telón de la temporada… mientras la afición ya empezaba a jugar la siguiente.