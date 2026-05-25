El canterano del Sporting, Diego López, fuera de los terrenos de juego hasta 2027

Malas noticias para el canterano de Sporting, Diego López, que apunta a estar de baja varios meses tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El de Turón fue titular en el último partido de su equipo, el Valencia, en la victoria por 3-1 ante el Barcelona, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 52 al notar una dolencia en su rodilla. Según apuntan desde Levante-EMV, la baja del extremo asturiano se mueve entre los seis y los nueve meses, por lo que, lo más probable, es que no pueda volver a los terrenos de juego hasta 2027.

Diego López, canterano del Sporting hasta 2017, es una de las piezas claves del Valencia de Corberán que, tras una temporada de sufrimiento, ha rozado la clasificación a Europa quedándose a dos puntos de entrar en la Conference League.

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Con cuatro goles y una asistencia, el atacante de Turón ha contribuido de esta forma a su equipo en los 34 partidos que ha disputado en liga, 20 de ellos como titular. A sus 24 años, está camino de su quinta temporada en Primera División que, por desgracia, tendrá que aplazar hasta pasado enero para volver a entrar en una convocatoria. Desde el Valencia han informado que los servicios médicos del club ya trabajan para concretar el tratamiento definitivo que recibirá el futbolista asturiano para comenzar con su recuperación.