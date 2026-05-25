El Deportivo renuncia a la opción de compra por Gragera y el Sporting de Gijón se queda sin bonus
El conjunto gallego se acoge a una cláusula por número de partidos para evitar abonar los 1,5 millones por el gijonés tras el ascenso
El Deportivo de La Coruña renuncia a hacer efectiva la opción de compra obligatoria que tenía sobre José Gragera en caso de ascenso a Primera División. El conjunto gallego se acoge a que, dentro de esa opción de compra obligatoria, había un número determinado de partidos que, como mínimo, debía cumplir el jugador gijonés. Un detalle, este último, que no se ha dado, ya que Gragera se ha pasado la segunda vuelta prácticamente en blanco.
Conforme a la letra pequeña del contrato, el Dépor ha optado por no abonar los 1,5 millones que debía hacer efectivos para hacerse con Gragera. El gijonés, por tanto, volverá al Espanyol, desde el que llegó cedido y con grandes expectativas para ser pieza importante en el conjunto gallego.
La decisión del Deportivo de La Coruña afecta directamente al Sporting, que miraba de reojo el desenlace entre el Dépor y Gragera por si el conjunto gallego se hacía finamente con los derechos del jugador. El Sporting, club que traspasó a Gragera al Espanyol, se reservaba el 30% de un futuro traspaso del gijonés, por lo que le correspondían medio millón de euros si el conjunto gallego hubiera depositado finamente los 1,5 millones que le correspondían. Gragera ahora parece tener complicado tener hacerse un sitio en el Espanyol, que repetirá un año más en Primera División y además continuará con el mismo entrenador, Manolo González.
A finales de julio se hacía oficial la cesión de Gragera para recalar esta temporada en el Deportivo de La Coruña procedente del Espanyol donde fue perdiendo importancia. El gijonés llegaba como una pieza clava en el centro del campo y apuntaba a sumar minutos, cosa que ocurrió en los primeros meses de competición donde fue titular de inicio, pero una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, le apartó del equipo. Precisamente, en la primera vuelta contra el Sporting no pudo jugar.
A su regreso a la disciplina deportivista, su importancia decayó hasta tal punto que su última titularidad fue el 16 de diciembre en la victoria en Copa del Rey ante el Mallorca. En liga, Gragera solo ha sumado una aparición testimonial el 12 de abril contra el Huesca, siendo su única aparición en el terreno de juego en 2026.
La opción de compra obligatoria de 1.5 millones de euros que tenía que ejercer el Deportivo estaba sujeta a variables como el ascenso a Primera División, hito que el conjunto gallego logró este fin de semana, y al número de partidos jugados que, sin embargo, parece que no se han alcanzado. Es por eso que el gijonés volverá a Barcelona a la espera de qué próximo movimiento puede surgir este verano.
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