El Sporting hace oficial la llegada de Nicolás Larcamón

La apuesta de Orlegi Sports para el banquillo del Sporting de la próxima temporada es oficial. Nicolás Larcamón, tal y como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, será el próximo entrenador rojiblanco. El argentino firma un contrato de un año, hasta junio de 2027 para coger las riendas del proyecto sportinguista que ya pudo vislumbrar de primera mano a lo largo de este fin de semana en el que estuvo en Gijón, cerrando los últimos puntos de la negociación, conociendo las instalaciones y viendo los partidos del Sporting Atlético y el primer equipo.

El técnico de La Plata se convierte en el sexto inquilino del banquillo rojiblanco desde la llegada de Orlegi Sports a Gijón. En el momento que Borja Jiménez confirmó su salida del Sporting, el grupo mexicano se ha movido para encontrar un relevo y entre esas primeras opciones apareció el nombre de Larcamón como uno de los candidatos que más contentaban a la entidad rojiblanca.

A sus 41 años, Larcamón cuenta con experiencia en el fútbol americano donde ha dirigido a equipos como León, en donde ganó la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, Nexaca, Cruceiro o, últimamente, Cruz Azul, con quién disputó el pasado verano la Copa Intercontinental de la FIFA. Siendo uno de los técnicos jóvenes con una gran proyección en el continente, también sumó temporadas en Venezuela o Chile en su primeras etapas. Ahora, busca dar el salto a Europa de la mano del Sporting.

Como ha comunicado el club, el contrato de Larcamón se extiende por una temporada, aunque no se descarta que cuente con variables que puedan ampliar su vinculación más allá del verano del 2027. Las negociaciones, encabezadas por José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, y Salomón Behar, responsable del área de Trade del Grupo Orlegi, comenzaron hace varias semanas con encuentros telemáticos desde Argentina, donde se encontraba Larcamón, con México y España. En uno de estas últimas reuniones fue cuando el argentino dio el sí al Sporting, descartando otras ofertas económicas más potentes.

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Este pasado fin de semana, tras la visita de Larcamón a Mareo, el acuerdo entre ambas partes se ha cerrado por completo y el técnico argentino, que viajará hoy de vuelta a Argentina para regresar de nuevo a Gijón donde ya se establecerá como el nuevo entrenador del Sporting y asumirá parte de responsabilidad en la planificación de la próxima plantilla.