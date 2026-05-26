El delantero del Athletic, Ibai Sanz, en la agenda del Sporting

El Sporting continúa sondeando el mercado de cara a la temporada que viene y ya cuenta con nombres para reforzar la punta de ataque. Entre ellos, destaca el del delantero del Bilbao Athletic, Ibai Sanz, de 22 años y que esta temporada ha anotado diez tantos en la Primera Federación. Por el momento no se han iniciado las negociaciones, pero sí que ha habido acercamiento por parte de la entidad rojiblanca para conocer la situación del delantero.

Sanz, que este año renovó su contrato hasta 2029, ha firmado este año su última temporada con el filial rojiblanco y por edad tiene que dar el salto al primer equipo donde saldrá cedido en busca de minutos. Entre las opciones que puede barajar el punta de Barakaldo, el Sporting puede ser un gran atractivo para que dé el salto al fútbol profesional.

En Lezama mantienen grandes esperanzas en el futbolista tras dos temporadas manejando dobles dígitos en la anotación. Pieza clave en el filial bilbaíno, donde ha disputado esta temporada 38 partidos, 32 de ellos como titular, su siguiente reto pasa por asentarse en el primer equipo, pero para ello, al igual que hicieran otros jugadores como el caso de Urko Izeta, buscará una cesión en Segunda.

El futuro de Ferrari

En el Sporting también valoran positivamente ampliar la vinculación de Andrés Ferrari y ya se han iniciado los contactos con el Sint-Truidense belga, equipo al que pertenece el uruguayo, para que continúe en Gijón.

Noticias relacionadas

La clave de este acuerdo pasa por el propio jugador y su deseo de continuar como rojiblanco. En el Sporting son conscientes de que es una operación complicada y que será el futbolista el que acabe decantando la decisión. En la dirección deportiva manejan más nombres para reforzar una posición clave de cara a la temporada que viene.