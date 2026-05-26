Fin de la etapa de Miguel Ángel Ramírez en Suecia: el Malmö FF destituye al exentrenador del Sporting
El técnico canario deja el equipo a tres puntos del descenso y tras nueve jornadas de liga
La aventura sueca de Miguel Ángel Ramírez, exentrenador del Sporting, ha llegado a su fin después de que el club en el que militaba actualmente, el Malmö FF, haya anunciado su destitución. El técnico canario había tomado las riendas del equipo en diciembre de cara a la nueva temporada (la liga sueca comienza en abril), sin embargo, los resultados no han sido los esperados y el club ha tomado la decisión de separar caminos.
Ramírez llegó al Malmö FF, uno de los grandes equipos del país, con el objetivo de revertir la mala temporada del equipo que, tras ganar la liga, su 24ª, en 2024, se quedó el año pasado fuera de los puestos de Europa. El entrenador canario todavía pudo disfrutar de tres encuentros de la Europa League, en los que su equipo no se jugaba nada, antes de comenzar a preparar esta temporada.
Pese a un comienzo decente, con tres victorias, un empate y una derrota en las cinco primeras jornadas, el equipo comenzó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, incluido un doloroso 4-1 ante el Hammarby IF, que ha terminado con el entrenador y su cuerpo técnico abandonando el equipo. En una liga de 16 equipos, el Malmö FF está 12º con diez puntos, tres por encima del play-off de descenso que ocupa el IFK Göteborg, uno de sus grandes rivales.
"Hemos constatado un rendimiento deportivo insuficiente y unos resultados deficientes como equipo y no hemos logrado desarrollar a nuestros jugadores individualmente de acuerdo con nuestros objetivos. Estas son las razones por las que hemos decidido separarnos de Miguel. Le agradecemos su entusiasmo y compromiso durante su etapa en el Malmö FF y le deseamos mucha suerte en el futuro", reza el comunicado del club con el que se da por finalizada esta etapa de Miguel Ángel Ramírez en Suecia.
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