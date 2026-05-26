De jugar en el Sporting Atlético a convertirse en campeón de la Copa de Portugal con un equipo de Segunda División
El extremo Manu Pozo es una de los jugadores revelación del conjunto de Torres Vedras que dio la sorpresa ante el Sporting Club Portugal
La sorpresa futbolística del año ha llegado de la mano de la Copa de Portugal que se jugó este fin de semana y que tenía como finalistas al Torreeense de la Segunda División contra el gran Sporting Club Portugal. Contra todo pronóstico, fue el conjunto de Torres Vedras el que acabó tumbando al del José Alvalade por un resultado de 1-2 que se decantó en la prórroga. Un triunfo histórico en la Taça de Portugal firmado por el Torreense que cuenta con un canterano del Sporting entre sus filas.
El extremo Manu Pozo es uno de los jugadores revelación de este conjunto que también está disputando el play-off de ascenso a la máxima categoría del fútbol portugués. Manu Pozo disputó una temporada con el filial rojiblanco dejando muy buenas sensaciones.
En la campaña 2021/22 el Sporting Atlético incorporó a Manu Pozo, un joven y habilidoso extremo derecha que había cuajado una gran temporada en el Covadonga. En el filial rojiblanco no tardó en despuntar y logró doce goles en 32 encuentros. No llegó a tener minutos con el primer equipo y en la siguiente campaña se fue al Valladolid con el que llegó a debutar en Primera.
Estuvo dos temporadas antes de recalar en el Torreense donde esta es su segunda campaña, asentado como un jugador importante. El año pasado logró anotar doce tantos y repartir cuatro asistencias y esta campaña va camino de unas cifras similares con ocho goles y tres asistencias.
Sin embargo, el atacante sevillano se ha perdido la final de la copa por una lesión que le mantiene apartado, aunque se espera que vuelva al equipo para el partido clave ante el Casa Pía de un viejo conocido del sportinguismo como André Geraldes, en el que se disputan la vuelta del ascenso a Primera. En el encuentro de la ida el resultado fue de empate a cero.
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