La quinta vez que el Sporting Atlético tropieza con la misma piedra: las claves de la temporada del filial

La temporada del Sporting Atlético llegó a su fin este domingo con la dolorosa derrota ante el Caudal en la vuelta de la semifinal regional por el ascenso a Segunda Federación. Un resultado de 1-2 que, sumado al empate de la ida, certificó un nuevo fracaso del filial rojiblanco en su quinto intento por escapar de Tercera. Los de Samu Baños cayeron de la peor manera, en el último minuto del partido, pero la sensación que dejó en los espectadores es que el equipo llegó justo a esta fase de la temporada. Una vez más, el Sporting Atlético volverá a empezar de cero en un proyecto que parece estancado.

A lo largo de esta campaña se han visto carencias en el segundo equipo rojiblanco que han debilitado sus opciones de ascenso. Una de ellas ha sido la falta de ideas desde el banquillo y nula opción de revolucionar los partidos que se ponían cuesta arriba. Este problema se vio más latente a principios de temporada, cuando el equipo notó la ausencia de empuje en las posiciones de ataque.

Unido a este problema, los dos fichajes invernales, Miguel Conde y Mario Bustos dejaron ver que la planificación inicial no fue la acertada. A estas dos incorporaciones externas también se sumó Bruno Rubio desde el Sporting C, que tomó el control del centro del campo junto a Diego Matabuena.

Los cambios en enero dieron sus frutos y asentaron al Sporting Atlético en la parte alta de la tabla donde logró, por quinta temporada consecutiva, alcanzar el play-off. Sin embargo, en las eliminatorias a vida o muerte han vuelto a caer, en este caso ante el Caudal de Mieres. No obstante, el futuro del filial rojiblanco invita al optimismo. La camada que empuja con fuerza desde el División de Honor es esperanzadora, con nombres que ya han entrado en dinámica del primer equipo, como el propio Matabuena, Álex Diego, Nico Riestra o Dani Paul.

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A ellos también se suman otros nombres como Tzalo, que recientemente amplió su vinculación con la entidad, Marco, Llaneza o Pablo García. Faltará conocer el futuro de Samu Baños y si es el hombre elegido por el Sporting para continuar como técnico del filial una campaña más.