El Sporting, ante un fin de fiesta tranquilo en la temporada de la irregularidad
Los rojiblancos visitan al Granada en busca de su tercer triunfo seguido para cerrar el curso, algo que no ocurre desde el ascenso de los guajes en la temporada 2014-2015
El Sporting afronta su último partido de la temporada con el objetivo de cerrar de la mejor manera posible una campaña marcada por la irregularidad. El encuentro de este sábado ante el Granada puede suponer la tercera victoria consecutiva en un final de liga insípido y que el sportinguismo está deseando que llegue desde que se produjo la debacle ante el Córdoba en la que se perdieron, de un plumazo, todas las opciones de entrar en el play-off. El enésimo proyecto fallido para lograr el ascenso, no obstante, puede acabar con tres victorias seguidas, algo que no ocurre desde el ascenso de los guajes (2014-2015) y que deja de manifiesto las dos caras del equipo de esta temporada.
Capaz de lo peor y de lo mejor, la clasificación del Sporting deja en evidencia que vivir de las rachas buenas y capear las malas no alcanza para llegar a la zona alta. Lo sufrió Asier Garitano al comienzo de temporada, con tres victorias seguidas que rápidamente se olvidaron tras cinco derrotas consecutivas que desembocaron en su destitución. Con la llegada de Borja Jiménez la situación se volvió a encarrilar, pero otra vez llegaron los altibajos: tres victorias en noviembre ante Racing, Valladolid y Zaragoza, un mes de diciembre en blanco con tres empates y dos derrotas y, de nuevo, la remontada de diciembre con otros tres triunfos.
El 2026 llegó con las mejores intenciones que, poco a poco fueron esfumándose con seis victorias en 18 partidos entre febrero y mayo. Factores como la falta de profundidad de armario se intentaron solucionar con las llegadas de Ferrari y Cuenca. Ambos acabaron lastrados por las lesiones y sumando menos minutos de los esperados pese a que el rendimiento fue positivo.
Durante estos meses, caló entre el sportinguismo un mantra transmitido cada semana por el propio Borja Jiménez: "El objetivo es los 50 puntos". Pese a que la clasificación mostraba al equipo en un puesto acomodado cerca de la zona de play-off, el mensaje no cambió hasta pocas jornadas antes de alcanzarlo. Para cuando se logró, a mediados de abril con la plácida victoria en casa ante el Cádiz, las fuerzas fallaron y la zona de promoción quedaba a diez puntos de distancia.
Las derrotas que siguieron ante Córdoba, Ceuta y Málaga cavaron la tumba del proyecto, el noveno en segunda y el cuarto desde la llegada de Orlegi Sports. Por el camino, Borja Jiménez daba la sorpresa anunciando su renuncia con un año restante de contrato y el Sporting comenzaba con la búsqueda del nuevo entrenador que finalizó este lunes con la confirmación de que Nicolás Larcamón será el próximo técnico rojiblanco. Con un estilo, a priori, más ofensivo y arriesgado que sus antecesores, tendrá que encontrar rápido acomodo en la categoría y mantener una sintonía de resultados que acerquen al equipo, en el crucial mes de mayo, a estar peleando por las cotas más altas.
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