El último objetivo de Borja Jiménez para aumentar el premio económico
El Sporting se juega ante el Granda quedar en novena posición y lograr mayores ingresos de cara a la temporada que viene
Sin la presión de tener que cumplir con el objetivo de entrar en play-off, el Sporting ha vuelto a encontrar su fútbol y, lo que es más importante, los resultados. Las victorias ante el Zaragoza en el Ibercaja (1-3) y el triunfo en el último partido de liga en El Molinón ante el Almería (3-1) han llevado a los rojiblancos a sumar más opciones para obtener un mejor puesto en liga que repercuta en un aumento en el reparto económico de LaLiga al final de año.
A falta de una jornada, el cuadro gijonés se sitúa 12.º con 58 puntos y con opciones reales de quedar en novena posición. Por contra, la peor posición en la que puede quedar el conjunto de Borja Jiménez es 13.º, puesto en el que está actualmente el Andorra empatado a puntos. Pese a que el reparto en Segunda División está más equilibrado que en Primera, la diferencia entre el mejor puesto que puede alcanzar el Sporting y el peor puede alcanzar cerca del millón de euros, por lo que la entidad rojiblanca se estaría jugando en el último partido ante el Granada obtener un buen ingreso.
De cara a preparar este encuentro, el equipo regresará mañana a los entrenamientos y tendrá dos sesiones más antes de viajar el viernes a Granada. Para este encuentro, Borja Jiménez no podrá contar con Diego Sánchez por acumulación de tarjetas amarillas.
El míster abulense ya dejó claro desde que se esfumó el objetivo del play-off que su intención era seguir mostrando una buena cara y lograr la mejor posición posible. Así lo reiteró las semanas siguientes, manteniéndolo también cuando hizo pública su salida del club en una decisión personal que cogió por sorpresa al sportinguismo y que ha desembocado en la llegada de Nicolás Larcamón.
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