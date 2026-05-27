El deseo de Roberto Fernández de volver a disfrutar del Sporting en Primera: "Los jugadores que llegan a Gijón tienen que saber que el objetivo es subir"

Un Trofeo Zamora de Segunda, el récord de imbatibilidad y un ascenso a Primera es el balance de Roberto Fernández (Chantada, Lugo, 1979) en su etapa en el Sporting donde disputó 199 encuentros. Este sábado, los rojiblancos se enfrentan al Granada, con el que también logró un ascenso y jugó 140 encuentros. Los dos equipos a los que «más cariño guardo», como expresa el exguardamenta, que actualmente se ha pasado al bando de los entrenadores mientras lo compagina como hostelero en Lugo.

¿Cómo se define como entrenador?

Siempre intento adaptarme. Lo más importante es saber en qué club vas a estar, cuál es el objetivo y ver el perfil de los jugadores. A veces, cuando llegas, hay un grupo grande de jugadores, pues tienes que intentar buscar la mejor idea para que se encuentren lo más cómodo.

El Sporting cierra la temporada ante el Granada, ¿tiene el corazón dividido o le tira más lo vivido en Gijón?

En Gijón estuve seis años y en Granada, cinco años. Son las dos etapas de las que más cariño guardo, donde más éxitos colectivos e individuales pude conseguir. Estoy muy agradecido de haber defendido dos escudos con grandes aficiones detrás que son espectaculares y que siempre han apoyado muchísimo a los equipos. Cuando eres jugador, es algo muy bonito.

¿Ha seguido la temporada del Sporting?

Sí, estoy pendiente de todas las categorías.

¿Qué le ha parecido?

Ha ido un pelín mejor ahora al final, pero tanto Sporting, como Granada, han tenido temporadas parecidas, con el margen de que el Granada ha sufrido un poco más. En el caso del Sporting ha sido irregular, incluso con el cambio de técnico no ha conseguido la regularidad para engancharse a la parte alta. Con estas dos últimas victorias vuelve a generar ilusión, pero tarde. Ha sido difícil ilusionarse.

El año que viene se cumple una década en Segunda, los mismos años que se tardó en subir en su época de portero. ¿Es una presión añadida?

Hay que verlo como que la presión es bonita. Los futbolistas, cuando llegan a un club, tienen que saber dónde llegan y el objetivo de ese equipo. Si los del Madrid o Barcelona no aguantan la presión para ser campeones de Liga o jugar finales, no pueden estar en esos equipos. En este caso, el que va al Sporting, lo mismo. Es cierto que son equipos en los que hay que tener paciencia y formar bloques para optar al ascenso. En el Sporting tienes que saber la responsabilidad que hay y que el objetivo es ascender todos los años.

¿Qué se necesita para ascender?

A veces las cosas no salen bien o hay jugadores que igual no están en el mejor momento para poder dar el salto, la clave es conseguir la unión de muchos jugadores que estén en su buen momento. También jugadores de la cantera que den el paso al frente, como pasó en mi etapa o con los guajes de Abelardo. Lo importante es asumir la responsabilidad y ojalá nunca falte, porque es la que sostiene a los clubes junto con los aficionados. Se nota en El Molinón donde el apoyo es constante y es lo más bonito que puedes sentir en el campo.

¿Ve que el Sporting tenga el rumbo fijado en construir ese bloque?

Sí lo veo, incluso esta temporada, al principio, también tenía ilusión de poder verle en la parte alta de la tabla. Luego, ya costó más. Es complicado, porque hay varios equipos candidatos y se suman otros que bajan de Primera y que son favoritos para ascender. Pero hay que luchar contra todos porque es una categoría muy igualada y el Sporting también tiene que estar ahí para volver otra vez a Primera División donde todos deseamos que se quede.

De su año del ascenso, ¿qué le vendría bien al Sporting actual?

Exigencia individual. La máxima. Hay momentos en los que hay que dar el doscientos por cien. Luego, es tan igualada esta categoría que hay pequeños detalles que te hacen poder ganar o perder, pero todos los jugadores tienen que ir al máximo en cada partido. El Racing o el Dépor han marcado diferencias por cuatro o cinco jugadores de mucha calidad, pero en el resto, si no hay algún jugador que destaque mucho, lo más importante es el bloque.

El Sporting tiene nuevo entrenador que viene del extranjero. ¿Es necesaria la experiencia en los banquillos de Segunda para triunfar?

En la categoría hay entrenadores con mucha experiencia, pero la categoría se domina rápido. Hay que tener conocimiento, ideas nuevas, un buen control del vestuario y conseguir una exigencia máxima en cada entrenamiento. No obstante, es un cambio importante para el Sporting, pero ha pasado también en otros equipos, en el caso de la Real Sociedad este año, y ha salido bien.

Donde se mantiene la estabilidad es en la portería, con Yáñez.

Siempre me ha parecido un buen portero, con experiencia, que transmite al equipo y solvente. Todos cometemos errores en momentos puntuales y eso es normal, pero a mí es un portero que me gusta y que me da seguridad en la portería del Sporting.

Un mensaje para la afición.

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Es el pilar fundamental del Sporting, lo ha sido en nuestra etapa y lo sigue siendo. Ahora hay nuevas generaciones de futbolistas que incluso necesitan mucho más el apoyo de la afición, y las grandes aficiones, se está viendo, son las que acaban llevando a los equipos en volandas. El fútbol de Primera División tiene que volver a El Molinón y lo va a lograr su gente.