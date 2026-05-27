Una jornada de reuniones para el futuro del Sporting de Gijón: así han sido las reuniones de Riestra y Villaseñor y la situación de los jugadores

La planificación del Sporting de Gijón para la campaña 2026-2027 vivió este miércoles uno de sus días más relevantes. José Riestra, presidente ejecutivo del club, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, mantuvieron las primeras reuniones con varios de los jugadores de la plantilla. Este jueves se seguirán produciendo los contactos con los jugadores en las instalaciones. Las entrevistas de ayer en las oficinas de Mareo fueron muy relevantes, porque Riestra y Villaseñor citaron a varios de los jugadores que acaban contrato y también a otros que tienen un futuro incierto en la entidad. Nicolás Larcamón siguió toda la jornada informado al detalle desde Argentina. Pero cada una de las decisiones trasmitidas ayer están avaladas por el nuevo entrenador del club rojiblanco. Uno de los que se pasó ayer por el despacho de los ejecutivos fue el zaguero francés Lucas Perrin, al que todavía le resta una temporada de contrato en la entidad gijonesa. El central galo ha tenido un protagonismo intermitente durante el presente curso y, en principio, tampoco parecía que fuese a continuar teniendo un papel importante el próximo año si continuaba Borja Jiménez. Sin embargo, tras la salida del abulense d de la entidad, su escenario está más abierto, aunque dependerá del mercado.

Perrin cuenta con algún avalista dentro de la entidad, también con voces más críticas con su papel y rendimiento, aunque en el club hay quien valora su liderazgo. Su continuidad en la entidad está muy en el aire. Es cierto que hay gente que tiene una buena opinión de su papel en los últimos encuentros de competición. También es verdad que la comisión deportiva tiene avanzada la llegada de Jorge Sáenz, cuyo interés fue destapado por LA NUEVA ESPAÑA, y existe en el seno del club el convencimiento pleno de firmar a otro zaguero, a priori para el perfil derecho. Por el momento, está citado el 6 de julio para comenzar la pretemporada a las órdenes de Nicolás Larcamón. El mercado de verano será sin duda largo y su situación todavía podría evolucionar. El pasado mercado de enero, el Zaragoza estuvo muy interesado en su contratación y negoció hasta los últimos días de enero para tratar de conseguir su llegada en forma de cesión. Pero aquella gestión, que se aceleró al final, encalló. También han pasado por los despachos de Mareo más jugadores el defensa Eric Curbelo, el portero Christian Joel y el lateral derecho Kevin Vázquez, uno de los capitanes del vestuario. Todos fueron informados de que no entran en los planes del nuevo proyecto y que no continuarán en el Sporting de Gijón. También está pendiente la conversación con Brian Oliván., que acaba contrato este 30 de junio. Su situación permanece algo más abierta, aunque a día de hoy su continuidad en Mareo es por todo complicada.

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Este jueves, más reuniones

Las reuniones con el resto de los jugadores de la plantilla continuarán produciéndose este mismo jueves en Mareo. Cuando termine el entrenamiento, más jugadores están llamados a citarse con los dos primeros ejecutivos del club rojiblanco. La intención que tienen los mandamases de la entidad es que el sábado, al término del encuentro en Los Cármenes, todos los jugadores comiencen sus vacaciones de verano con la información detallada sobre sus situaciones.