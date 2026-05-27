El portero Egoitz Arana: una apuesta a largo plazo del Sporting de Gijón

El guardameta de Zarautz Egoitz Arana será el primer fichaje del Sporting de Gijón con vistas a la temporada 2026-2027. Falta el anuncio y muy poco más. Todo está hecho. No es el único jugador que el club gijonés tiene a estas alturas comprometido para el futuro proyecto deportivo que liderará el entrenador argentino Nicolás Larcamón; también está avanzada la contratación del zaguero del Leganés Jorge Sáenz. Pero el acuerdo con el portero Arana, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, está ya sellado.

Arana es, de hecho, una apuesta a medio-largo plazo de la entidad rojiblanca, que le ha garantizado un contrato de dos temporadas con una tercera que estaría condicionada a objetivos deportivos. Es decir, Arana firma hasta verano de 2028 con la opción de prolongar hasta el 30 de junio 2029. El joven meta, de 24 años, afronta este domingo (16: 15 horas) su último encuentro con la Real Sociedad, en el partido que el filial txuri-urdin disputa ante la Cultural Deportiva y Leonesa. Después ya sería 'libre' para emprender su aventura en Gijón, donde le esperan con los brazos abiertos. En el club rojiblanco se han anticipado al mercado para contratar a este portero, que estaba en la agenda de más entidades, y que en todo momento ha sido la primera opción para cubrir el vacío que deja la salida de Christian Joel y que competirá por un puesto de titular con el capitán Rubén Yáñez. En la agenda de la comisión deportiva estaba también Mario de Luis, portero del Atlético de Madrid 'B'. Pero se ha impuesto la opción de Arana, que genera consenso.

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La comisión deportiva del club rojiblanca maneja desde hace tiempo muy buenos informes de este portero, de 1.97 metros, que se ha fogueado en la cantera de la Real de la Sociedad y que sabe lo que es salir fuera de casa tras competir cedido en el San Fernando en la temporada 2024-2025. También tiene experiencia en la categoría; esta temporada ha disputado con el filial realista 10 partidos, encajando 15 goles y haciendo muy buenas actuaciones. Uno de sus mejores partidos fue, de hecho, en El Molinón. En aquel partido, el Sporting de Gijón ganó 1-0 a la Real Sociedad B. Marcó el tanto Gaspar Campos. Pero el 'MVP' fue el portero realista Arana, que evitó una goleada.