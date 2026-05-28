Carlos Barcia apunta a dejar el Sporting de Gijón
El club y el director de seguridad y operaciones apuntan a una desvinculación a partir de julio tras varias décadas siendo uno de los más altos ejecutivos del club
Cambios estructurales en el Sporting de Gijón. Carlos Barcia, director de seguridad y operaciones, apunta a no continuar en la entidad rojiblanca. La salida del ejecutivo, que ha sido una figura de mucho peso y relevancia en Mareo en las últimas décadas, siendo uno de los pocos responsables de área que han aguantado el cambio de propiedad, apunta a confirmarse en un par de meses. Es decir, hasta finales de julio seguirá ocupando su puesto de trabajo, momento en el que se valora acordar una desvinculación, que ya se da por hecho.
Barcia ha sido en todos estos años una de las figuras más importantes del club rojiblanco y clave en el funcionamiento de la compleja estructura. Es uno de los ejecutivos del club con más contactos en el mundillo del fútbol y, además, está muy bien conectado con La Liga. Además, era muy cercano al anterior presidente y dueño del club, Javier Fernández. En estos años ha seguido siendo uno de los profesionales importantes en Mareo y formaba parte del comité de dirección.
Este miércoles y después de distintas conversaciones, Barcia mantuvo un encuentro con José Riestra, presidente ejecutivo del club gijonés. Al término de esta reunión, según precisan distintas fuentes, se perfiló la decisión. Faltan todavía aspectos por hablar y negociar para cerrar la salida. Hay, en ese sentido, una cláusula en el contrato que abre una vía para que se pueda resolver este asunto. El inminente adiós de Barcia no responde, en cualquier caso, a un cese. Hasta finales de julio, seguirá colaborando con el club gijonés y desarrollando sus funciones con absoluta normalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París