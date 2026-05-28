Carlos Barcia apunta a dejar el Sporting de Gijón

Cambios estructurales en el Sporting de Gijón. Carlos Barcia, director de seguridad y operaciones, apunta a no continuar en la entidad rojiblanca. La salida del ejecutivo, que ha sido una figura de mucho peso y relevancia en Mareo en las últimas décadas, siendo uno de los pocos responsables de área que han aguantado el cambio de propiedad, apunta a confirmarse en un par de meses. Es decir, hasta finales de julio seguirá ocupando su puesto de trabajo, momento en el que se valora acordar una desvinculación, que ya se da por hecho.

Barcia ha sido en todos estos años una de las figuras más importantes del club rojiblanco y clave en el funcionamiento de la compleja estructura. Es uno de los ejecutivos del club con más contactos en el mundillo del fútbol y, además, está muy bien conectado con La Liga. Además, era muy cercano al anterior presidente y dueño del club, Javier Fernández. En estos años ha seguido siendo uno de los profesionales importantes en Mareo y formaba parte del comité de dirección.

Noticias relacionadas

Este miércoles y después de distintas conversaciones, Barcia mantuvo un encuentro con José Riestra, presidente ejecutivo del club gijonés. Al término de esta reunión, según precisan distintas fuentes, se perfiló la decisión. Faltan todavía aspectos por hablar y negociar para cerrar la salida. Hay, en ese sentido, una cláusula en el contrato que abre una vía para que se pueda resolver este asunto. El inminente adiós de Barcia no responde, en cualquier caso, a un cese. Hasta finales de julio, seguirá colaborando con el club gijonés y desarrollando sus funciones con absoluta normalidad.