César Gelabert quiere seguir en el Sporting: "Es el sitio donde quiero estar"

César Gelabert recogió este jueves el premio Mahou al jugador cinco estrellas del Sporting de Gijón de la temporada 2025-2026.

Sus declaraciones.

Balance de temporada. «A nivel individual estoy contento por el trabajo hecho, pero el fútbol es un deporte colectivo. Empezamos bien, pero nos hemos ido cayendo y no conseguimos esos puntos para estar arriba en la clasificación. El balance es bueno al principio, pero hemos ido cayendo y eso son puntos que tenemos que corregir para la temporada que viene».

Nota individual y colectiva. «A mi temporada le pongo un siete u ocho, un notable. Todavía creo que puedo dar bastante más. Al equipo le pongo un suficiente. Nuestro objetivo no es quedar donde hemos quedado, es pelear un playoff o un ascenso».

Su futuro. «Ahora mismo no sé nada, hasta que no acabe la temporada. Solo pienso en ganar al Granada. Mi familia y yo estamos muy felices aquí, no he hablado con nadie, ni con mi familia, ni mi agente, ni el club de lo que queremos y quieren hacer».

La Segunda División. «No. Si estoy aquí es porque todavía no he podido dar ese salto. Estoy en el sitio en el que quiero estar, estoy muy feliz en el Sporting, no creo que haya mejor equipo en el que poder estar».

Su adaptación al Sporting. «El primer año me costó. Llegaba sin hacer prácticamente pretemporada y me costó más al inicio. Tenía que adaptarme a un grupo diferente, volver a España… Me costó, pero luego ha ido todo rodado. Me he hecho una persona importante en el equipo, mis compañeros y cuerpo técnico me han dado mucha confianza y este año ya he podido dar un mejor rendimiento con la confianza de todo el club».

Su polivalencia. «Jugué en la posición que demandaba el entrenador. Ser un futbolista completo hoy en día es importante. Me gusta ir moviéndome y adaptándome a lo que me piden en otras posiciones porque si puedo aprender a jugar en otros lados entonces será más fácil para mí».

Noticias relacionadas

La importancia de mantener jugadores clave. «Vista la situación del Racing con el ascenso y que ha podido mantener a jugadores importantes, el Dépor o el Almería también, es vital. Mantener a jugadores como Otero y Dubasin, que son vitales para nosotros y en la categoría, quiere decir que es un paso adelante muy grande».