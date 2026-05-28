César Gelabert quiere seguir en el Sporting: "Es el sitio donde quiero estar"
"Mantener a jugadores como Otero y Dubasin, que son vitales para nosotros y en la categoría, quiere decir que es un paso adelante muy grande", afirma
O.N.
César Gelabert recogió este jueves el premio Mahou al jugador cinco estrellas del Sporting de Gijón de la temporada 2025-2026.
Sus declaraciones.
Balance de temporada. «A nivel individual estoy contento por el trabajo hecho, pero el fútbol es un deporte colectivo. Empezamos bien, pero nos hemos ido cayendo y no conseguimos esos puntos para estar arriba en la clasificación. El balance es bueno al principio, pero hemos ido cayendo y eso son puntos que tenemos que corregir para la temporada que viene».
Nota individual y colectiva. «A mi temporada le pongo un siete u ocho, un notable. Todavía creo que puedo dar bastante más. Al equipo le pongo un suficiente. Nuestro objetivo no es quedar donde hemos quedado, es pelear un playoff o un ascenso».
Su futuro. «Ahora mismo no sé nada, hasta que no acabe la temporada. Solo pienso en ganar al Granada. Mi familia y yo estamos muy felices aquí, no he hablado con nadie, ni con mi familia, ni mi agente, ni el club de lo que queremos y quieren hacer».
La Segunda División. «No. Si estoy aquí es porque todavía no he podido dar ese salto. Estoy en el sitio en el que quiero estar, estoy muy feliz en el Sporting, no creo que haya mejor equipo en el que poder estar».
Su adaptación al Sporting. «El primer año me costó. Llegaba sin hacer prácticamente pretemporada y me costó más al inicio. Tenía que adaptarme a un grupo diferente, volver a España… Me costó, pero luego ha ido todo rodado. Me he hecho una persona importante en el equipo, mis compañeros y cuerpo técnico me han dado mucha confianza y este año ya he podido dar un mejor rendimiento con la confianza de todo el club».
Su polivalencia. «Jugué en la posición que demandaba el entrenador. Ser un futbolista completo hoy en día es importante. Me gusta ir moviéndome y adaptándome a lo que me piden en otras posiciones porque si puedo aprender a jugar en otros lados entonces será más fácil para mí».
La importancia de mantener jugadores clave. «Vista la situación del Racing con el ascenso y que ha podido mantener a jugadores importantes, el Dépor o el Almería también, es vital. Mantener a jugadores como Otero y Dubasin, que son vitales para nosotros y en la categoría, quiere decir que es un paso adelante muy grande».
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París