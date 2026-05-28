El Llano 2000 se adhiere al convenio entre el Sporting de Gijón y la Asociación de Fútbol Base de Gijón

El Real Sporting de Gijón anunció este jueves una nueva alianza orientada hacia el fútbol base. El club rojiblanco comunicó un nuevo acuerdo con la SD Llano 2000 por el que el equipo con sede en Braña Sur se adhiere al convenio entre el Sporting y la Asociación de Clubes de Fútbol Base de Gijón.

En un escueto comunicado, el Sporting quiso destacar su "satisfacción por este nuevo paso y agradece a la Asociación y a la SD Llano 2000 su voluntad de caminar juntos para el crecimiento del fútbol base gijonés". Cabe recordar que el Llano 2000 se había mantenido al margen de estos convenios durante los últimos años, lo que llevó a algunas diferencias cuando desde Mareo se consultó la posibilidad de captar a alguno de sus jugadores.