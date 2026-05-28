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El Llano 2000 se adhiere al convenio entre el Sporting de Gijón y la Asociación de Fútbol Base de Gijón

El club rojiblanco muestra su "satisfacción por este nuevo y paso" tras temporadas con algunas diferencias en materia de captación

Por la izquierda, Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del Sporting, Ubaldo González, coordinador del Llano 2000, Emilio Gutiérrez, responsable de captación del Sporting y Marcelino Álvarez, presidente del Llano 2000.

Por la izquierda, Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del Sporting, Ubaldo González, coordinador del Llano 2000, Emilio Gutiérrez, responsable de captación del Sporting y Marcelino Álvarez, presidente del Llano 2000. / Rsg

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

El Real Sporting de Gijón anunció este jueves una nueva alianza orientada hacia el fútbol base. El club rojiblanco comunicó un nuevo acuerdo con la SD Llano 2000 por el que el equipo con sede en Braña Sur se adhiere al convenio entre el Sporting y la Asociación de Clubes de Fútbol Base de Gijón.

En un escueto comunicado, el Sporting quiso destacar su "satisfacción por este nuevo paso y agradece a la Asociación y a la SD Llano 2000 su voluntad de caminar juntos para el crecimiento del fútbol base gijonés". Cabe recordar que el Llano 2000 se había mantenido al margen de estos convenios durante los últimos años, lo que llevó a algunas diferencias cuando desde Mareo se consultó la posibilidad de captar a alguno de sus jugadores.

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