Las reuniones del Sporting Atlético entre descartes y una decisión potente: Joshua Mancha regresa a México y jugará en Santos Laguna

El Sporting Atlético empieza a perfilar su próxima plantilla y este jueves los responsables de la cantera rojiblanca comunicaron varias decisiones relevantes de cara al nuevo proyecto deportivo del filial rojiblanco, una vez se ha consumado el fracaso deportivo tras quedarse sin opciones de subir a Segunda RFEF. Emilio Gutiérrez, René Centrón y Jaime Cuesta mantuvieron conversaciones individuales con distintos futbolistas para trasladarles su situación de cara a la próxima temporada.

La noticia más destacada afecta al extremo mexicano Joshua Mancha. El atacante regresará a México para incorporarse al primer equipo del Santos Laguna, poniendo así fin a su etapa en Mareo. El futbolista había sido una de las apuestas de proyección internacional del filial sportinguista y ahora continuará su carrera en la máxima categoría del fútbol mexicano. Además, Yosmel, que finaliza contrato este verano, no recibirá una propuesta de renovación y cerrará también su ciclo en el Sporting Atlético.

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Por otro lado, el club se muestra abierto a estudiar salidas durante el mercado para varios jugadores del filial. Entre los futbolistas que podrían abandonar Mareo aparecen Loki, Áron, Pablo Sánchez, Carlos Hernández, Mbemba y el portero Gerard Moreno García. También se debatirá en los próximos días el futuro de Samuel Baños, el entrenador, que cuenta con avalistas en la entidad, aunque se asuma que no se ha cumplido el objetivo de subir a Segunda RFEF.