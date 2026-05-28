You First y PLG se unen para sacar adelante Gersh Football: un asturiano al mando del fútbol mundial

La agencia You First Football y la firma británica PLG han unido fuerzas para crear Gersh Football, la nueva estructura global de representación futbolística impulsada por la compañía estadounidense Gersh y que tendrá al ovetense Pelayo García como Director de Fútbol Mundial 'Head of Football'. La operación integra bajo una única marca a dos agencias consolidadas del mercado europeo y amplía de manera significativa la presencia del grupo en las cinco grandes ligas continentales. El movimiento llega después de que Gersh adquiriese You First en diciembre de 2024 y supone además la desaparición definitiva de la marca española, que pasa a operar completamente bajo el nombre de Gersh Football.La nueva estructura contará con futbolistas y entrenadores de primer nivel internacional como Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Andrew Robertson, Fabián Ruiz, Alexia Putellas, Christoph Baumgartner, Mikel Jauregizar o el seleccionador nacional de España Luis de la Fuente, entre otros.

Gersh Football mantendrá su sede central en España y reforzará especialmente su presencia en Reino Unido gracias a la integración de PLG. La compañía tendrá además estructura en mercados estratégicos como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Brasil o Senegal.

Desde Madrid, Pelayo García dirigirá toda la estructura futbolística global de la compañía estadounidense, convertida ya en una de las plataformas de representación más potentes del mercado europeo. La operación permitirá además a Gersh ampliar su capacidad comercial y de desarrollo internacional para sus jugadores y entrenadores, reforzando áreas como patrocinios, acuerdos de marca y expansión global dentro de la industria del deporte y el entretenimiento.

Noticias relacionadas

"“Durante años hemos buscado a los socios adecuados en Reino Unido, y en PLG hemos encontrado agentes que comparten la misma pasión, cuidado y capacidad que definen a Gersh y You First. La unión de estos negocios cubre una pieza clave en la construcción de una plataforma de representación verdaderamente global. Nuestro objetivo es claro: ofrecer el máximo nivel de servicio a nuestros clientes, con un enfoque colaborativo en todas las áreas del negocio. Al conectar nuestros equipos y capacidades, podemos apoyar mejor a nuestros deportistas y ayudarles a maximizar oportunidades en las cinco grandes ligas europeas. Con la fuerza combinada de nuestras organizaciones, esa visión es ahora una realidad”, afirman Steve Gersh, Head of Gersh Sports y Managing Partner de Gersh, y Juan Aísa, CEO de You First: