El siguiente paso del Sporting de Gijón es firmar a Trejo

Óscar Trejo será la siguiente gran operación que intentará cerrar el Sporting de Gijón en este mercado de verano. La planificación deportiva rojiblanca está avanzando a gran velocidad en las primeras semanas de trabajo de la nueva estructura y, después de acelerar de forma importante varias incorporaciones, con las llegadas muy encaminadas del portero Egoitz Arana y del central Jorge Sáenz, además de haber dejado cerrada la incorporación de Nicolás Larcamón como nuevo entrenador del primer equipo, la comisión deportiva centra ahora sus esfuerzos en concretar el regreso del mediapunta argentino a Mareo.

Trejo, eso sí, también maneja la posibilidad de incorporarse a la estructura deportiva del Rayo Vallecano junto a David Cobeño, director deportivo de la entidad madrileña, aunque todo apunta en estos momentos a que acabará aceptando la propuesta rojiblanca. La negociación todavía mantiene varios aspectos pendientes y también algunas reuniones importantes antes de poder quedar totalmente cerrada. Será la próxima semana cuando las conversaciones entren realmente en su fase clave y cuando ambas partes intenten dar el impulso definitivo a una operación que el Sporting lleva tiempo trabajando y que, a día de hoy, en Gijón consideran bien encaminada para que el argentino vuelva a vestir la camiseta rojiblanca varios años después de su anterior etapa en el club asturiano.

El motivo principal es que Trejo quiere primero desconectar unos días después de todo lo vivido en las últimas horas con el Rayo Vallecano antes de afrontar la decisión definitiva sobre su futuro. El mediapunta argentino cerró este miércoles una de las etapas más importantes de su carrera convertido ya en una leyenda del conjunto madrileño, en una noche especialmente emotiva pese a la derrota por 1-0 frente al Crystal Palace en la final de la Conference League. Más allá del resultado, la despedida del futbolista dejó numerosas imágenes de emoción en Vallecas y múltiples muestras de cariño hacia una de las figuras más queridas de la historia reciente de la entidad franjirroja.

Trejo recibió un homenaje muy especial por parte del club madrileño y también el reconocimiento constante de aficionados, trabajadores y compañeros de vestuario, conscientes todos ellos de la dimensión que ha tenido el argentino durante más de una década en el Rayo Vallecano. La figura del mediapunta trasciende desde hace tiempo lo estrictamente futbolístico dentro de la entidad madrileña y su salida deja un fuerte impacto emocional en Vallecas, donde el jugador mantiene una relación muy especial tanto con el club como con la grada.

Precisamente por eso, el futbolista quiere tomarse unos días antes de resolver definitivamente su próximo destino y será ya la próxima semana cuando la operación entre realmente en su fase decisiva. Dentro del club asturiano existe optimismo respecto al desenlace de la operación y la sensación es que Trejo está cada vez más cerca de regresar a Mareo para convertirse en una de las referencias del nuevo proyecto encabezado por Nicolás Larcamón.

La dirección deportiva considera que el argentino encaja plenamente en la idea que se está construyendo para la próxima temporada y valora especialmente su experiencia, liderazgo, personalidad competitiva y capacidad para asumir responsabilidad en momentos importantes. Además, el futbolista mantiene un vínculo emocional muy fuerte con Gijón después de su anterior etapa en el Sporting, un aspecto que también juega claramente a favor de la negociación y que tanto en Mareo como en el entorno del jugador consideran importante para que la operación pueda terminar llegando a buen puerto.

Antes de dar el sí definitivo, Trejo quiere mantener una conversación con Nicolás Larcamón para conocer de primera mano cuál será su papel dentro del nuevo proyecto deportivo. También pretende mantener un último encuentro con José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting y uno de los grandes avalistas de la operación desde el principio. De hecho, Riestra ha tenido un papel muy activo en las conversaciones mantenidas hasta ahora entre ambas partes y avanzó notablemente en la negociación durante un desayuno celebrado recientemente en Madrid, en el domicilio del propio futbolista.

La intención del club gijonés es que la próxima semana sirva para encarrilar definitivamente una operación que, salvo giro inesperado, avanza en la dirección deseada por la entidad rojiblanca. ¿Qué falta para cerrar el acuerdo? Principalmente, terminar de alcanzar un entendimiento económico total y completar los últimos trámites administrativos antes de que el regreso de Trejo a Mareo pueda quedar sellado oficialmente.

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El Real Sporting de Gijón disputará el próximo 1 de agosto el I Memorial Manolo Preciado frente a la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega. El encuentro, primero de los amistosos del verano anunciados, se celebrará en los Campos del Malecón a partir de las 18:00 horas y servirá como homenaje a una de las figuras más queridas y recordadas de la historia reciente del sportinguismo. El partido nace además dentro del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades el pasado 7 de abril, un acuerdo que unió oficialmente al club gijonés y al conjunto cántabro, dos entidades que marcaron la trayectoria del de Astillero.