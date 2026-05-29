La despedida de Borja Jiménez como entrenador del Sporting en Mareo: "No habría firmado terminar con 61 puntos"

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, compareció este viernes en la sala de prensa de Mareo. Jiménez se despide este sábado en el duelo ante el Granada (21 horas, Los Cármenes) del Sporting de Gijón.

“Nos hemos vaciado y dimos todo lo que teníamos”, dijo el abulense en su última rueda de prensa en Mareo.

Sus declaraciones.

Posible vuelta al Sporting en un futuro. «Ojalá pueda darse una vuelta al club dentro de 10 años. He sido muy feliz en Gijón, ha sido un orgullo para mí entrenar al Sporting y no sé lo que pasará en el futuro, no puedo valorarlo. Me he sentido muy realizado aquí y estoy muy contento de haber dado este paso»

Toma de decisión. «Sobre la toma de decisión por mi parte cuando se lo digo al club no hubiera cambiado nada, tenía que ser honesto conmigo mismo y la gente del club. No hubiera cambiado mi decisión por estos cuatro partidos, el análisis era anterior. Quisimos ir de frente para que el club pudiera anticiparse a competir en el mercado. Es mi forma de valorar las cosas a la hora de tomar decisiones»

El fracaso del filial. «Está claro que la distancia entre filial y primer equipo es muy grande. El club había apostado muy fuerte por ese ascenso por acortar la distancia y lamento que no se haya conseguido. Hay que intentar tener a los mejores jugadores posibles al margen de la categoría y que demuestren como hizo Manu que están preparados para dar el salto y tener oportunidades»

Despedida del Sporting. «Como siempre que se acaban las temporadas, estás con esa sensación de pena porque termina y te tienes que despedir de mucha gente. La semana ha sido muy normal, el grupo entrenó muy bien y estoy contento. Con la idea de ganar, hacer de nuevo 3 victorias seguidas y llegar a los 61 puntos para acabar lo más arriba posible y con buen sabor de boca»

Gestión emocional. «Soy una persona bastante fría muchas veces, pero esta semana me ha costado un poquito más porque he sido muy feliz en Gijón y echaré de menos muchas cosas del día a día; el sonido a mar por las mañanas, el caminar por la playa o venir a Mareo a entrenar. Me está costando en lo personal, pero estoy centrado en lo deportivo para cerrar lo mejor posible esta etapa»

Convocatoria. «No creo que haya ninguna novedad en la convocatoria. Venimos de dos semanas entrenando con la gente de la primera plantilla, se decidió así durante el Playoff del B y para una semana que nos quedaba, es mérito de los futbolistas que nos acompañaron todo el año. A los de la base ya los hemos visto con nosotros y competir.He llevado con normalidad este tiempo desde el anuncio de mi marcha. Pasamos por todas las fases previstas y lo hemos gestionado desde la calma»

Su legado. «No sé qué legado he podido dejar, es más un análisis para vosotros con el paso del tiempo y valorar lo que se hizo bien y mal. Internamente lo analizamos, intentamos sacar el máximo rendimiento y conseguimos que varios jugadores hicieran su mejor temporada, como entrenador siempre buscas sacar su mejor versión y muchos de ellos lo han conseguido este año»

Balance de su estancia en Mareo. «Soy muy crítico conmigo mismo. Somos un cuerpo técnico muy exigente, hacemos mucha autocrítica de lo que ocurre en el día a día. Nos hemos vaciado y dimos todo lo que teníamos. No hubiera firmado terminar con 61 puntos, aunque el play-off está más caro este año. Llegamos en la jornada 9 y aunque llegásemos a los 61 puntos me hubiera gustado poder pelearlo hasta el final, soy así de ambicioso, y no fuimos capaces con la mejor temporada de muchos futbolistas en lo individual. Sabor agridulce por no pelear por los seis primeros puestos»

Futuro de la cantera en el primer equipo. «Dependerá de los entrenadores y su gusto que lleguen canteranos al primer equipo. Cuando llegamos nosotros Manu no estaba en esa dinámica y logró subir. Con cada entrenador la necesidad de perfiles es diferente. Ellos tendrán que analizar qué jugadores pueden llegar o no. Lo intentamos con Nico Riestra, pero tuvo lesiones. Detectamos algunos jugadores que podían ser diferenciales y nos han acompañado en el día a día y hemos podido evolucionarles, que es nuestra labor. Sobre el futuro no me corresponde a mí decidir lo que va a pasar»

Coincidencia con Larcamón. «No me sorprendió la presencia en Gijón de Larcamón. Cuando comunico al club que mi intención es salir es para que ellos se organizaran, a partir de ahí son decisiones de club. Fui transparente y honesto con ellos precisamente para eso»

¿Ha firmado ya con otro club? «No sé cuándo tendré equipo. Sé que acaba la temporada y el domingo marcho para casa. No sé qué deparará el mercado»

Gestión últimas semanas. «La convivencia con el club no ha sido extraña estos días. Los futbolistas lo han demostrado estas semanas, solo hay que ver las imágenes de su comportamiento y cariño del último partido en casa. Hemos mantenido una buena relación. No es habitual que un equipo que no se juega nada siga compitiendo así como hemos hecho por ejemplo ante un rival que se jugaba el ascenso. Ha sido una relación muy normal con el club, ya no participas en las reuniones a futuro como es normal, pero el día a día con Riestra ha sido igual de bueno que siempre»

Su apuesta por los clubes que suben. «Prometo decir si acerté o no en los que puse en mi papel para el ascenso. Ya acerté dos y el otro está entre los seis primeros. Me comprometo a decirlo cuando acabe el play- off (risas)»

Rendimiento del equipo. «Creo que el equipo nunca ha dejado de ser competitivo. Hay días con más acierto que otros, pero nunca dejó de dejarse todo lo que tiene y vaciarse, nunca ha desistido, más allá del acierto y eso habla muy bien de los chicos»

Punto de inflexión. «Nos hizo daño después de vernos lejos del objetivo en el partido del Ceuta en casa, fuimos un equipo peor de lo que veníamos acostumbrados. Esa semana fue cuando nos vimos lejos tras caer en Córdoba. Al futbolista le pedimos que fuera egoísta para mejorar sus números, pinchar en ese ego, y que fuera consciente de lo que supone llevar la camiseta que llevamos y representar al Sporting con 24.000 abonados. Con esos dos factores de responsabilidad y la búsqueda de lo individual el equipo siga compitiendo como hizo hasta ahora»

Noticias relacionadas

Incentivo en Granada. «El incentivo para mañana es llegar a 61 puntos, que para la categoría no está mal, más llegando en la jornada 9. Es una puntuación que te deja cerca aunque no lo consigues. Con un análisis de algunos de esos muchos partidos que se escaparon al final podríamos haberlo logrado. Ojalá lograr la tercera victoria consecutiva y acabar novenos porque así demostramos que el equipo no se ha dejado ir nunca»