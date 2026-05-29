Óscar López, en la mesa del Sporting para dirigir al filial
El club trabaja ya en la llegada de un relevo para Samuel Baños
Óscar López es uno de los entrenadores que el Sporting de Gijón valora para hacerse cargo del Sporting Atlético la próxima temporada. La entidad rojiblanca ya ha comunicado a Samuel Baños que no continuará al frente del filial, por lo en Mareo se trabaja en la elección de su sustituto. Entre las alternativas que maneja el club figura la del técnico catalán, de 46 años, un perfil con experiencia tanto en el fútbol profesional como en la formación de jóvenes talentos. Formado en La Masia, López desarrolló una larga trayectoria como futbolista, llegando a defender las camisetas del Barcelona, Betis o Lazio, entre otros equipos.
Tras finalizar su carrera como jugador, orientó su camino hacia los banquillos. Durante seis temporadas trabajó en la cantera del Barcelona, donde dirigió a varios de los futbolistas que hoy forman parte de la élite del fútbol español. Bajo sus órdenes pasaron jugadores como Lamine Yamal, Gavi, Ansu Fati o Pau Cubarsí, entre otros.
En la última temporada estuvo al frente del Castellón B. El técnico aterrizó en un momento delicado para el filial albinegro y logró reactivar al equipo, aunque finalmente no pudo evitar el descenso a Tercera RFEF. Su balance fue de seis victorias, seis empates y seis derrotas en los 18 encuentros que dirigió. Óscar López mantiene contrato con el Castellón, aunque existen cláusulas que permitirían su salida en caso de recibir una propuesta para emprender un nuevo proyecto deportivo.
Pese a ello, no es la única opción que contempla el Sporting. Dentro de Mareo también cuenta con importantes apoyos la candidatura de Marcos Landeira, actual entrenador del División de Honor juvenil. Su profundo conocimiento de la cantera rojiblanca y el trabajo realizado durante las últimas campañas le convierten en otro de los aspirantes a ocupar el banquillo del filial.
La decisión definitiva se conocerá en las próximas semanas, aunque el club ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con el objetivo de definir cuanto antes la estructura técnica de su fútbol base.
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