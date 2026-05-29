El Sporting de Gijón decide prescindir de Samuel Baños y busca nuevo entrenador para el filial

El Real Sporting ha decidido prescindir de Samuel Baños como entrenador del Sporting Atlético de cara a la próxima temporada. La entidad rojiblanca tomó la decisión después de analizar la situación deportiva y tras las reuniones mantenidas durante los últimos días. La temprana eliminación del equipo en la fase de ascenso a Segunda RFEF agotó la confianza en el técnico.

Baños se hizo cargo del segundo equipo sportinguista en marzo de 2025, procedente del Sporting C, dentro de la estructura de Mareo. Su etapa al frente del filial concluye ahora una vez finalizado el curso y en plena planificación de la próxima campaña.

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El club gijonés agradeció públicamente el trabajo realizado por el técnico, así como su contribución a la formación de los futbolistas de la cantera rojiblanca. El Sporting también destacó el comportamiento “ejemplar” de Baños durante su etapa representando a la entidad