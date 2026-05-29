El triste adiós de Álex Oyón, una de las grandes esperanzas de Mareo: las claves de la salida del canterano

Álex Oyón no continuará en el Sporting de Gijón, tal y como ha confirmado el club rojiblanco este viernes a través de un comunicado. El club rojiblanco anunció la salida del centrocampista de 23 años, uno de los futbolistas que durante las últimas temporadas estuvo señalado como una de las grandes esperanzas de la cantera de Mareo. El mediocentro formó parte del Sporting Atlético, aunque también estuvo en numerosas ocasiones en la dinámica del primer equipo. Sin embargo, su etapa en la entidad gijonesa concluye sin haber conseguido dar el salto definitivo al fútbol profesional.

La sensación que queda es de oportunidad perdida tanto para el jugador como para el club. Oyón llegó a acumular nueve partidos oficiales con el primer equipo y anotó un gol, pero nunca logró asentarse en la plantilla profesional ni disponer de la continuidad necesaria para demostrar su potencial. En su trayectoria también hubo circunstancias que dificultaron su progresión. La gestión deportiva de su caso estuvo marcada por diferentes vaivenes, sin un proyecto claramente definido para su crecimiento. A ello se sumó una cesión al Linares que no terminó resultando especialmente provechosa para su desarrollo. Además, el futbolista alternó etapas entre el primer equipo y el filial, una situación que complicó su consolidación en una categoría concreta y frenó su evolución competitiva.

Tampoco encontró una apuesta decidida por parte de los entrenadores que pasaron por el banquillo rojiblanco. Aunque el centrocampista contaba con una valoración positiva dentro del club y gustaba a técnicos como Miguel Ángel Ramírez y Borja Jiménez, ninguno terminó otorgándole minutos suficientes en el fútbol profesional para consolidarse. De esta forma se pone punto final a una etapa que deja cierta sensación de frustración. Oyón abandona Mareo después de varios años de formación y crecimiento en la cantera rojiblanca, pero sin haber podido confirmar las expectativas que generó en sus primeros años.

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Ahora, el centrocampista deberá encontrar un nuevo destino para relanzar su carrera y buscar las oportunidades que no terminó de encontrar en Gijón. A sus 23 años, todavía tiene margen para demostrar el talento que durante mucho tiempo le convirtió en una de las grandes promesas de la cantera sportinguista.