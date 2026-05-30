Borja Jiménez se despide del Sporting con este mensaje de agradecimiento a sus jugadores: "Se lo han dejado todo"

«Se me pasan muchos sentimientos por la cabeza. Pero, sobre todo, tengo agradecimiento: al club, afición y a los jugadores por su comportamiento estas semanas desde el anuncio de mi no continuidad. Se lo han dejado todo». Borja Jiménez se despidió del Sporting de Gijón con la victoria en Granada y agradeciendo a los jugadores su implicación después de un desenlace de campeonato en el que el equipo gijonés ha conseguido tres victorias de manera consecutiva.

Contento con la victoria. «Estaba claro que llegábamos ambos equipos con casi nada en juego, sobre todo en lo clasificatorio, poder ser novenos e irnos a 61 puntos. Nos quedamos lejos, pero los últimos partidos dimos el do de pecho con tres victorias ante diferentes rivales y situaciones. Me quedo con el agradecimiento infinito a mis jugadores por cómo se han comportado estas cuatro semanas, que no han sido sencillas, y logrando ganar tres partidos».

Análisis. «Ha sido un partido muy igualado. En la segunda parte pudimos marcar cualquiera de los dos y se decidió al final en una acción muy aislada y con un jugador (Oliván) que se hizo daño al poco de entrar y lo tuvimos que cambiar de posición, pero es verdad que tiene un golpeo de Primera División y le cayó a él. No hay un análisis mucho más allá de que pudo caer para cualquier lado. El último partido suele ser más complejo, hay más imprecisión, el jugador no suele estar tan conectado. No hemos entrado bien al partido, conseguimos conectarnos y empatar y pudimos despedir a muchos de nuestros futbolistas que terminan contrato y tener ese detalle con ellos».

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Despedida. «Se me pasan muchos sentimientos por la cabeza, sobre todo de agradecimiento al club, afición y a los jugadores por su comportamiento estas semanas desde el anuncio, pero en realidad por todo el tiempo desde que llegamos. Se lo dejaron todo. Es lo que les pedí, que nos vaciáramos, y lo han hecho. Cuando eso pasa tienes esa sensación de un poco de tristeza porque te quedas en una situación que no nos habría gustado. En lo personal, triste también por abandonar un sitio donde he estado cómodo, pero que, aunque no sea muy habitual, creía que era lo mejor para mí y para el club. Muy agradecido al club, su afición y, sobre todo, a mis futbolistas».