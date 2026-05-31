La carta de Borja Jiménez a la afición del Sporting de Gijón: "Me quedo con lo positivo, que es mucho"

«Me quedo con lo positivo, que es mucho». Borja Jiménez se despidió este domingo del Sporting de Gijón a través de sus redes sociales. El técnico abulense publicó un mensaje con el que pone fin de manera oficial a su etapa en Mareo después de tomar la decisión de rescindir el año de contrato que todavía le vinculaba con la entidad rojiblanca. «Gracias de corazón a todos: jugadores, aficionados y todas las personas que forman el Real Sporting», escribió el entrenador en un mensaje cargado de agradecimiento. Además, quiso concluir su despedida con una referencia especialmente emotiva hacia la afición y la institución gijonesa al afirmar: «No os olvidaré».

La publicación, acompañada de varias imágenes de su paso por la entidad rojiblanca, representa su despedida pública después de haber comunicado su decisión de no continuar al frente del equipo, a pesar de que su contrato se extendía hasta junio de 2027. Jiménez abandonó Asturias al término del último encuentro liguero disputado en Granada y ya se encuentra en Madrid, donde tiene fijada su residencia habitual. A la espera de definir su próximo destino profesional, el entrenador no tiene por el momento nuevo equipo y seguirá atento a las oportunidades que puedan surgir durante el mercado de verano. Por otro lado, la plantilla rojiblanca comenzará la pretemporada entre los días 6 y 8 de julio, ya a las órdenes de Nicolás Larcamón, elegido por el club para liderar el nuevo proyecto deportivo.