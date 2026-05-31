La carta de Borja Jiménez a la afición del Sporting de Gijón: "Me quedo con lo positivo, que es mucho"
"No os olvidaré", dice en su despedida el ya ex entrenador del club rojiblanco
«Me quedo con lo positivo, que es mucho». Borja Jiménez se despidió este domingo del Sporting de Gijón a través de sus redes sociales. El técnico abulense publicó un mensaje con el que pone fin de manera oficial a su etapa en Mareo después de tomar la decisión de rescindir el año de contrato que todavía le vinculaba con la entidad rojiblanca. «Gracias de corazón a todos: jugadores, aficionados y todas las personas que forman el Real Sporting», escribió el entrenador en un mensaje cargado de agradecimiento. Además, quiso concluir su despedida con una referencia especialmente emotiva hacia la afición y la institución gijonesa al afirmar: «No os olvidaré».
La publicación, acompañada de varias imágenes de su paso por la entidad rojiblanca, representa su despedida pública después de haber comunicado su decisión de no continuar al frente del equipo, a pesar de que su contrato se extendía hasta junio de 2027. Jiménez abandonó Asturias al término del último encuentro liguero disputado en Granada y ya se encuentra en Madrid, donde tiene fijada su residencia habitual. A la espera de definir su próximo destino profesional, el entrenador no tiene por el momento nuevo equipo y seguirá atento a las oportunidades que puedan surgir durante el mercado de verano. Por otro lado, la plantilla rojiblanca comenzará la pretemporada entre los días 6 y 8 de julio, ya a las órdenes de Nicolás Larcamón, elegido por el club para liderar el nuevo proyecto deportivo.
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