La peña del Sporting Sentimiento Rojiblanco hace historia: 23 viajes de 23 y el "orgullo" de estar siempre con el equipo

"Es un orgullo y un privilegio". Granada fue la última estación de una travesía que comenzó hace diez meses y que terminó sin una sola ausencia. La peña Sentimiento Rojiblanco cerró la temporada acompañando al Sporting por vigesimotercera vez en el curso, completando un pleno de desplazamientos entre Liga y Copa que habla de kilómetros, de esfuerzo y de una fidelidad inquebrantable a unos colores.

A la izquierda, Javi Rosas, en el centro, con Luis Ordiz e Isabel Gorria. A la derecha, Sergio Aguilera y Xuacu Rodríguez, ayer, en Granada.

En una temporada que deja pocas alegrías deportivas para el recuerdo, la gesta de este grupo de aficionados emerge como una de las historias que mejor explican qué significa el sportinguismo. Porque detrás de cada viaje hubo horas de carretera, hoteles, cuadrar calendarios laborales, asumir gastos y pelear por unas entradas que en ocasiones parecían imposibles de conseguir. "Hacer pleno de viajes fuera era un reto persona l que teníamos en el colectivo. Queríamos animar al equipo fuera de El Molinón como peña. No algo individual como hacen varios aficionados, sino como peña, que es más complicado", explica Xuacu Rodríguez, presidente de Sentimiento Rojiblanco.

Sentimiento Rojiblanco cierra el círculo en Granada

El objetivo venía marcado desde el curso pasado. "El año pasado nos quedaron cuatro viajes. Había mucho que mejorar: precios de hoteles, autocares y, sobre todo, el tema de las entradas". Una batalla silenciosa que acompañó a la peña durante toda la temporada. "Cuando quieren ir 3.000 personas y hay 500 entradas tuvimos que buscarnos la vida: buscar familiares, amigos…".

Sentimiento Rojiblanco cierra el círculo en Granada

La dificultad no estaba únicamente en conseguir un asiento en la grada visitante. También había que sostener el esfuerzo económico que supone seguir al Sporting por toda España. "Todo además con el tema económico. Viajar cada quince días. O el tema de Zaragoza y Málaga, que fueron dos seguidos", recuerda Rodríguez.

Noticias relacionadas

Sentimiento Rojiblanco cierra el círculo en Granada

El reto encontró su desenlace en Granada. Allí, Sentimiento Rojiblanco pudo celebrar haber estado presente en todos los desplazamientos del curso, una cifra que alcanza los 23 viajes entre Liga y Copa. "El haber hecho pleno de desplazamientos es un honor y un privilegio", destaca Rodríguez. La explicación a semejante compromiso la encuentra el presidente de la peña en una frase que escuchó muchas veces a Jaime Álvarez, histórico dirigente de Unipes y una de las voces más respetadas del sportinguismo. "El Sporting es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida". Una reflexión que completa con otra confesión que ayuda a entender por qué mereció la pena cada kilómetro recorrido. "Lo más importante es la salud, el trabajo, el amor y la amistad. Pero después está el sportinguismo como nuestra manera de vivir". En Los Cármenes también estuvieron otros integrantes de la Mareona, entre ellos Javi Rosas, padre de Guille Rosas, o Sergio Aguilera, el conocido aficionado ceutí que volvió a acompañar al Sporting lejos de Asturias. Pero el viaje a Granada tuvo un simbolismo especial para Sentimiento Rojiblanco. Allí culminó una temporada entera sin faltar a una sola cita con el Sporting.