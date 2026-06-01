Babin, excentral de Sporting y Avilés, lanza la tercera edición de su campus formativo: así será el evento para niños y niñas entre 5 y 14 años

El central francés-martiniqués Jean-Sylvain Babin, uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol asturiano de la última década, presentará el próximo 5 de junio su proyecto formativo, el Campus Babin, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 5 y 14 años que se desarrollará este verano en Gijón y celebra su tercera edición. La puesta de largo del campus tendrá lugar en el Pantai Beach Club a partir de las 15:30 horas y contará con la presencia del propio Babin, que busca trasladar a los más jóvenes la experiencia acumulada durante una extensa trayectoria en el fútbol profesional. El defensa, de 39 años, acaba de cerrar una etapa en el Real Avilés Industrial CF y continúa siendo una figura de enorme relevancia dentro del fútbol regional por su recorrido y su arraigo en Asturias. El Campus Babin se celebrará en el Campo del Estudiantes, en Gijón, en dos turnos: del 22 al 26 de junio y del 29 de junio al 3 de julio. La organización plantea un modelo de trabajo basado en la tecnificación, la mejora táctica y el aprendizaje de conceptos defensivos y posicionales, aspectos que han marcado la carrera del propio futbolista. Además, los participantes estarán divididos por edades y niveles para favorecer una formación más personalizada.

La actividad combina entrenamiento y ocio, con horario flexible y la posibilidad de inscribirse una o dos semanas. Bajo el lema “Entrena, juega y diviértete”, el campus pretende ofrecer una experiencia integral durante las vacaciones escolares, mezclando el perfeccionamiento futbolístico con actividades lúdicas y de convivencia.