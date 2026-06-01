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Babin, excentral de Sporting y Avilés, lanza la tercera edición de su campus formativo: así será el evento para niños y niñas entre 5 y 14 años

El zaguero, de 39 años, presenta este viernes el evento en el Pantai Beach Club

Babin, este miércoles, en el banquillo del Suárez Puerta

Babin, este miércoles, en el banquillo del Suárez Puerta / Iyana Domínguez

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A. Menéndez

El central francés-martiniqués Jean-Sylvain Babin, uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol asturiano de la última década, presentará el próximo 5 de junio su proyecto formativo, el Campus Babin, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 5 y 14 años que se desarrollará este verano en Gijón y celebra su tercera edición. La puesta de largo del campus tendrá lugar en el Pantai Beach Club a partir de las 15:30 horas y contará con la presencia del propio Babin, que busca trasladar a los más jóvenes la experiencia acumulada durante una extensa trayectoria en el fútbol profesional. El defensa, de 39 años, acaba de cerrar una etapa en el Real Avilés Industrial CF y continúa siendo una figura de enorme relevancia dentro del fútbol regional por su recorrido y su arraigo en Asturias. El Campus Babin se celebrará en el Campo del Estudiantes, en Gijón, en dos turnos: del 22 al 26 de junio y del 29 de junio al 3 de julio. La organización plantea un modelo de trabajo basado en la tecnificación, la mejora táctica y el aprendizaje de conceptos defensivos y posicionales, aspectos que han marcado la carrera del propio futbolista. Además, los participantes estarán divididos por edades y niveles para favorecer una formación más personalizada.

La actividad combina entrenamiento y ocio, con horario flexible y la posibilidad de inscribirse una o dos semanas. Bajo el lema “Entrena, juega y diviértete”, el campus pretende ofrecer una experiencia integral durante las vacaciones escolares, mezclando el perfeccionamiento futbolístico con actividades lúdicas y de convivencia.

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