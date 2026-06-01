La FIFA ficha a García Cuervo para el Mundial

El periodista praviano Pablo García Cuervo ha llegado a un acuerdo con la FIFA para formar parte de su equipo de comunicación en la organización del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El actual CEO de DV7 Management, la iniciativa empresarial de David Villa en la industria del fútbol, formará parte de la estructura organizativa del mayor evento futbolístico de la historia y estará basado en la costa oeste estadounidense, concretamente en las sedes de San Francisco y Seattle. Se trata de uno de los pocos profesionales españoles con los que contará la FIFA para desarrollar las tareas de conexión entre las selecciones nacionales y los broadcasters internacionales. Un trabajo que conoce a la perfección García Cuervo de su etapa como director de Comunicación de la RFEF y jefe de prensa de la selección nacional absoluta. Su labor fue muy valorada y reconocida en varias oportunidades por FIFA y UEFA por la modernización de la comunicación y el método de profesionalización aplicado a las fases finales para la atención a los medios de comunicación.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, será el cuarto Mundial del praviano después de estar presente en Sudáfrica, Rusia y Catar. También cuenta con experiencia en otros grandes eventos, ya que fue jefe de prensa del COE para la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la RFEF se especializó en comunicación de crisis e impulsó nuevos formatos de comunicación, transformando la imagen de la institución a través de su política comunicativa. Tras su salida de la Federación, Pablo García Cuervo dio un paso hacia la gestión estratégica en el deporte como CEO de DV7 Management. Desde entonces ha conseguido impulsar la compañía dentro del sector, multiplicando los ingresos, la visibilidad y el posicionamiento en el mercado. De hecho, sus dos últimas operaciones han sido el fichaje de Quique Sánchez Flores por el Alavés y de Davide Ancelotti por el Lille.