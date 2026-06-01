Esta es la lista de 'transferibles' del Sporting de Gijón para el proyecto de Larcamón: las claves de las reuniones en el club para diseñar el futuro
El club rojiblanco no cuenta con hasta cuatro jugadores para el futuro proyecto deportivo
El Sporting de Gijón ha comunicado a los futbolistas de la primera plantilla Amadou Coundoul, Dani Queipo, Jesús Bernal y Lucas Perrin que, en principio, son transferibles y que el club está dispuesto a facilitar su salida durante este mercado de verano. No todos los jugadores están exactamente en la misma situación y, de hecho, hay algunas situaciones a valorar más en profundidad y que podrían cambiar con el desarrollo de la pretemporada. Pero, al menos en este punto del mercado, en Mareo están abiertos a facilitar sus salidas. Todos ellos, en cualquier caso, tienen contrato en vigor, por lo que su futuro dependerá tanto de su voluntad como de las ofertas que puedan recibir y de su cotización en el mercado. Es decir: algunos pueden quedarse en la plantilla.
Esta es la lista definitiva de jugadores sin encaje, a priori, en el proyecto de Nicolás Larcamón para la temporada 2026-27. La relación de descartes ha quedado cerrada después de varias semanas de reuniones internas entre los responsables deportivos y cuenta con el visto bueno del nuevo entrenador. De hecho, la nómina de futbolistas señalados para abandonar la plantilla habría sido más amplia en caso de que Borja Jiménez hubiese continuado al frente del equipo.
El pasado viernes y durante toda la mañana de este lunes, José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, e Israel Villaseñor mantuvieron reuniones individuales con todos los integrantes de la plantilla para trasladarles la planificación del club de cara al próximo curso. Algunos de estos encuentros, especialmente con futbolistas que finalizan contrato y ya tenían preparada su mudanza, se produjeron incluso antes del encuentro disputado en Granada.
En esas conversaciones, los dirigentes comunicaron a Kevin Vázquez, Christian Joel y Eric Curbelo que no entraban en los planes de la entidad y que, por tanto, no recibirán una propuesta de renovación. La misma decisión se ha adoptado con Brian Oliván.
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