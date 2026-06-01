El presidente del Consejo de Administración del Sporting, Alejandro Irarragorri, regresa a Gijón: las claves de su vuelta
El mandamás de Orlegi Sports afronta una agenda muy intensa en Asturias, con un encuentro previsto para parte de la estructura del club rojiblanco
Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Real Sporting de Gijón y máximo responsable de Orlegi Sports, ha regresado este lunes a Gijón en una visita marcada por la planificación del futuro inmediato de la entidad rojiblanca.La presencia del dirigente mexicano coincide con un encuentro organizado para parte del comité de dirección y que está previsto para los próximos días. Estas jornadas servirán para analizar diferentes áreas de gestión y coordinar las líneas estratégicas de trabajo de cara a la próxima temporada. Uno de los principales asuntos sobre la mesa será el balance de una campaña que ha dejado una profunda decepción en el entorno sportinguista después de que el equipo no lograse alcanzar los objetivos marcados al inicio del curso. Irarragorri aprovechará su estancia en Asturias para evaluar junto a los responsables deportivos y ejecutivos las causas del rendimiento del equipo y los pasos a seguir en el nuevo proyecto. En el plano deportivo, la visita también llega en un momento de cambios relevantes. El presidente abordará la salida de Borja Jiménez del banquillo rojiblanco y la llegada de Nicolás Larcamón, encargado de liderar una nueva etapa al frente del primer equipo.
Además, durante estos días se espera que queden ultimados los detalles del acuerdo con Siroko, que vestirá al Sporting. Otro de los asuntos relevantes que podrían abordarse durante la estancia del máximo dirigente de Orlegi Sports en Asturias es una nueva inyección de capital para la sociedad, una operación que permanece pendiente de confirmación y que serviría para reforzar la estructura financiera de la entidad en un momento clave para la planificación deportiva y empresarial del próximo ejercicio.
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