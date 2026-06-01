El Sporting de Gijón avanza parte de su planificación: seis descartes y trabajo para renovar cesiones

El Sporting de Gijón dio este lunes un paso poco habitual en el fútbol profesional al hacer pública buena parte de su planificación deportiva para la temporada 2026-27. A través de un comunicado oficial, la entidad rojiblanca detalló la situación contractual y deportiva de buena parte de la plantilla después de las reuniones individuales mantenidas en los últimos días, en un ejercicio de transparencia poco frecuente y que no ha dejado indiferente a los protagonistas.La principal novedad del documento es que el club no solo informa de las salidas y de los jugadores que pueden abandonar la disciplina rojiblanca este verano, sino que también identifica públicamente a buena parte de los futbolistas sobre los que pretende construir el próximo proyecto. Una declaración de intenciones poco habitual en este tipo de comunicaciones y que busca trasladar al sportinguismo el estado actual de la planificación deportiva.

Seis descartes

En el capítulo de posibles salidas, el Sporting comunica que seis futbolistas con contrato en vigor quedan abiertos a explorar nuevos escenarios. Son Lucas Perrin, Amadou, Jesús Bernal, Pablo García, Dani Queipo y Kembo. Según explica la entidad, ambas partes consideran necesario “explorar la situación y analizar posibilidades de futuro a corto plazo”, una fórmula con la que el club oficializa que estudiará alternativas para estos jugadores durante el mercado estival. La decisión era conocida por los futbolistas afectados. De hecho, los jugadores habían sido informados durante la tarde de que el club emitiría un comunicado detallando la situación de la plantilla. La acogida, sin embargo, no ha sido uniforme. Mientras algunos han asumido con normalidad una decisión que encaja con las conversaciones mantenidas en las últimas fechas, otros han mostrado cierto malestar por la exposición pública de escenarios que habitualmente entienden deben gestionarse de manera más discreta.

El comunicado también sirve para reafirmar la confianza de la entidad en un amplio grupo de jugadores que seguirán teniendo un papel relevante en el proyecto. El Sporting señala expresamente a Rubén Yáñez, Guille Rosas, Diego Sánchez, Pablo Vázquez, Nacho Martín, Gaspar Campos, César Gelabert, Alexandre Corredera, Mamadou Loum, Manu Rodríguez, Jonathan Dubasin y Juan Otero como futbolistas con los que mantiene “el compromiso y la ilusión de caminar juntos hacia nuestro objetivo”. Además, la entidad confirma que trabaja para prolongar la vinculación de tres jugadores que concluyen sus cesiones. Se trata de Justin Smith, Andrés Ferrari y Andrés Cuenca. El Sporting admite que las operaciones dependen también de terceros clubes, aunque recalca que existe voluntad por ambas partes para intentar alcanzar un acuerdo. Por otro lado, el club se despide de los cuatro futbolistas que terminan contrato: Christian Joel, Eric Curbelo, Kevin Vázquez y Brian Oliván, a quienes agradece su profesionalidad y aportación durante su etapa en Gijón.

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El mensaje concluye con una declaración de intenciones de cara al próximo curso. El Sporting asegura que su objetivo es "reforzar la plantilla en todas las líneas" y recuerda que la pretemporada arrancará el próximo 8 de julio en Mareo bajo la dirección de Nicolás Larcamón. La entidad sostiene que la planificación para la campaña 2026-27 lleva meses en marcha y fija como meta afrontar con determinación el reto del ascenso tras una temporada en la que el equipo quedó lejos de la lucha por el play-off. " Hay que ir con determinación a por el ascenso y poner las bases para ello", reza el comunicado.