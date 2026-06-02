Los 37 trofeos de Luis Enrique Martínez, desde Mercaplana a Budapest: Xeitosa, Sporting de Gijón, Real Madrid, Barcelona, España...

Manifiestan los especialistas en neurociencia que "la reacción a la victoria se encuentra bajo el influjo de un cóctel bioquímico por la masiva liberación de sustancias en el cerebro, como la dopamina o la endorfina, que generan intensa euforia, bienestar y satisfacción". Semejante laberinto de palabras pide un añadido: y los miles de millones de neuronas se van a liberar por igual, ya se tenga 11 o 56 años, ya se trate del jugador más cándido de un equipo benjamín con nombre de cafetería de barrio o del más astuto entrenador en jefe del todopoderoso campeón de Europa.

Ahí encaja Luis Enrique Martínez (Gijón, 1970), quien seguramente puede ratificar que la euforia al levantar la orejona el pasado sábado en una de las mecas del fútbol, Budapest, como ya hiciera antes en Berlín o Munich, no es superior a la que le produjo su primer título, aunque solo sea por pura cronología y, en definitiva, porque la ciencia, la neurología, lo ratifica: la primera impresión es la que cuenta.

Luis Enrique descubrió esa sensación a eso de las 7 de la tarde del 23 de mayo de 1981, con 11 recién cumplidos y, además, en un escenario icónico para la recreación de los niños asturianos, Mercaplana, donde por entonces ejercía de local el escalafón inicial del Sporting. El Xeitosa acababa de proclamarse campeón benjamín de Asturias tras noquear (2-3) al conjunto rojiblanco, después de vapulearle (7-0) en el partido de ida disputado en el bastión pumariense de San Miguel. Diseñado por José María De Brito y Pilar Turrado, que venían a ser los Nasser Al-Khelaifi de ahora, pero con menos dinero suelto, el Xeitosa era un club que mezclaba como nadie la doble condición de humilde y triunfador.

Todos los títulos de Luis Enrique. / LNE

Aquel pequeño trofeo de latón (pesaba menos que la orejona del pasado sábado, pero solo en kilos) fue el primero colectivo de los 37 que Luis Enrique acumula como jugador y entrenador. Los siguientes, ya con el Sporting, fueron el del título alevín 1982-1983, con Joaquín Vega de entrenador, y el de Tercera División 1988-1989. En esta temporada, tras las suplencias iniciales, el 2 de octubre de 1988 marcaba su primer gol como sénior, con la derecha y por raso, ante Manuel José, guardameta del Luarca, momento a partir del cual pasa a ser indiscutible para Carlos García Cuervo, hasta terminar máximo goleador de la categoría.

Sin llegar a los 50 partidos oficiales con el primer equipo del Sporting, el Real Madrid abona su cláusula de rescisión y por supuesto que le vienen más celebraciones, pero no con alegría desmedida, sobre todo porque, aparte de no ser demasiadas, no disfruta del ejercicio que le encomiendan en demarcaciones alejadas del ataque. Después de proclamarse campeón olímpico, levanta una Liga, una de Copa del Rey, una Supercopa nacional y, aun sin participación directa, hasta una Copa Iberoamericana que el Real Madrid arrebata al Boca Juniors en la única edición de este título oficial (1993-1994).

Con la carta de libertad, encuentra su gran punto de inflexión en el verano de 1996, justo cuando Johan Cruyff deja Can Barça en favor del "gentleman" Bobby Robson. Solo en el primer año en el Barcelona, Luis Enrique marca tantos goles oficiales (18) como en sus cinco años en Madrid y consigue en la "bañera" de Rotterdam un primer trofeo continental con presagio, la Recopa ante el Paris Saint-Germain.

Cuatro años después de finiquitar una carrera carente de títulos relevantes en su recta final, inicia la etapa de entrenador en 2008. Descartado el ofrecimiento de Fernando Hierro, director deportivo de la Federación, para hacerse cargo de la selección sub-19, inicia con el principal dependiente del Barcelona, al que asciende y coloca en su mejor clasificación de la historia, 3º en 2ª División. Fue la espita para una vuelta a la élite que resulta fallida en Roma, pero arrolladora en la Ciudad Condal. La cuota de nueve títulos en tres años, de 2014 a 2017, acaba de ser superada en París, con once en el mismo tiempo.

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En tiempos venideros, empezando por el próximo 12 de agosto –en Salzburgo, París Saint-Germain y Aston Villa disputarán la próxima Supercopa de Europa–, se verá si la cuenta iniciada en Mercaplana continúa.