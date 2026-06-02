Carta del presidente ejecutivo del Sporting de Gijón: “Nos quedamos muy lejos, asumo la responsabilidad"

El presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, José Riestra, ha remitido una carta a los socios rojiblancos en la que realiza balance de la temporada recién concluida y marca las líneas maestras del nuevo proyecto deportivo. En el escrito, el dirigente reconoce que el equipo estuvo “muy lejos” de competir por los objetivos marcados y asume personalmente la responsabilidad por los resultados obtenidos. “Esta temporada nos hemos quedado muy lejos de pelear por el objetivo que esta institución debe perseguir como mínimo. Asumo la responsabilidad de esto”, señala Riestra al inicio de su mensaje dirigido a los abonados.

El presidente ejecutivo explica además que durante los últimos meses el club ha mantenido reuniones con distintos colectivos vinculados al Sporting con el objetivo de conocer de primera mano las opiniones de la afición y comenzar a construir el proyecto de la próxima campaña. En ese sentido, lanza un mensaje ambicioso al asegurar que está “convencido” de que el equipo peleará por el ascenso.

“La exigencia en el día a día debe ser esa, sin pretextos, sin excusas; tenemos que ser un Sporting protagonista y dueños de nuestro futuro”, afirma. Riestra también pone el foco en la necesidad de recuperar la unidad dentro del entorno rojiblanco para alcanzar los objetivos deportivos. En su carta apela a la implicación conjunta de abonados, jugadores, directiva, cuerpo técnico, afición, peñas, colectivos, grada de animación, trabajadores, medios de comunicación y usuarios de redes sociales.“Sin esa unión será muy difícil lograrlo”, advierte el dirigente, que se compromete a trabajar para fortalecer los vínculos entre todos los sectores que rodean a la entidad.

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El máximo responsable ejecutivo del Sporting concluye su mensaje trasladando su ilusión ante el futuro y haciendo un llamamiento a construir entre todos “una gran atmósfera” de cara a la próxima temporada. “Estoy convencido de que juntos pelearemos por el ascenso”, insiste Riestra en una carta que sirve como punto de partida para el nuevo curso.