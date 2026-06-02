Larcamón se emociona con El Molinón y llega con ambición al Sporting: "Vengo a entregarme por completo, ojalá..."

«¡Gracias por prestárnoslo!», bromea desde su despachos en Mareo José Riestra durante una videollamada con Nicolás Larcamón y su esposa, Vicky Molina, mientras ultiman los detalles del viaje a Gijón. Es una de las primeras imágenes del último Inside difundido por el Sporting, una pieza con la que el club muestra las primeras horas del técnico argentino en Asturias y en la que Larcamón deja varios mensajes dirigidos a la afición rojiblanca. El vídeo sirve para conocer mejor a un entrenador que llega fuera del radar de buena parte del sportinguismo, pero que transmite en todo momento conocer el contexto al que aterriza. «Tengo amigos asturianos, amigos de Gijón. Gijón ha recibido gente mía, de Argentina, en el éxodo de 2001. No solamente tengo claridad sobre la ciudad, también gente querida», explica durante el trayecto desde el aeropuerto. «Por lo emblemático del club y la historia, tengo clarísimo adónde llego».

Larcamón insiste además en varias ocasiones en el peso que supone asumir el banquillo rojiblanco. «Tengo compromiso, responsabilidad y, después, obviamente, la ilusión enorme de que sea una temporada consagratoria, que siento que todo Gijón se merece». También resume sus sensaciones con una frase rotunda: «Es un gran privilegio, una enorme responsabilidad». El argentino explica igualmente por qué decidió aceptar la propuesta rojiblanca. «El Grupo Orlegi me ha contactado en diversas ocasiones para sus clubes en México. Siempre fui muy definido. Dije que iba a ser el día que pudiera ser en España y hoy se dio todo para que nuestros destinos se encuentren». Y añade: «El deseo era poner muchas cosas a un lado y decidirme por la ambición deportiva. Sé que este es un proyecto que me va a desafiar al máximo y lo deseaba para mi carrera». En varios momentos del vídeo también deja claro que entiende el contexto futbolístico y social del Sporting. «Soy consciente de que llego a una ciudad sumamente futbolera, que vive y gira en torno a lo que pasa en el equipo», señala. «Vengo de un país donde se respira el fútbol de la misma manera, con pasión».

Tras su llegada a Mareo, donde es recibido por Riestra, Israel Villaseñor y Salomon Behar, el técnico recorre las instalaciones, saluda a trabajadores del club y reconoce entre risas el cansancio acumulado por el viaje. «Vengo casi sin dormir», comenta. Poco después, Larcamón conoce El Molinón. Deja una anécdota al acceder a la sala de prensa y en referencia a sus futuras comparecencias ante los periodistas: «Acá vamos a librar las batallas».

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El momento más significativo del Inside llega con su primera visita al césped de El Molinón. Larcamón observa el estadio, se santigua, recorre el césped y llega incluso a grabar imágenes con su teléfono móvil. La reacción es inmediata. «Espectacular», afirma nada más acceder al terreno de juego. Instantes después añade otra frase que evidencia que conoce el ambiente que puede generar la afición rojiblanca: «Sobre todo sabiendo que va a explotar». El técnico continúa observando el estadio mientras describe sus sensaciones. «La arquitectura es hermosa, los colores son hermosos. Pero saber que encima se eleva, acompaña, empuja y exige, es un hermoso reto». Incluso llega a definir El Molinón como un recinto «arquitectónicamente envolvente». La admiración también se extiende a uno de los símbolos del club. «La camiseta es hermosa, preciosa», comenta durante la visita. Larcamón aprovecha además para contextualizar la importancia que tiene esta oportunidad en su trayectoria profesional y, en ese momento, parece emocionarse. «Es una decisión que valía mucho y responde mucho a ese entrenador que inició la carrera y soñaba con algún día entrenar en Europa». «He tenido la suerte de dirigir grandísimos clubes de Sudamérica, pero sabemos que la cuna de la élite del fútbol es Europa». Y remata: «Es un reto espectacular». Mirando ya al futuro, el nuevo entrenador rojiblanco pone el foco en la conexión entre equipo y afición. «Ojalá que podamos lograr con el estadio esa sinergia entre la gente y el equipo que es indispensable para poder trascender». «Vengo a entregarme por completo. Vengo con energía, empuje. Vengo con ganas de hacer cosas importantes con este club».