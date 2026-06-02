El Sporting trabaja en seis bajas y vuelve a mirar arriba
"Hay que ir con determinación a por el ascenso; el objetivo es reforzar la plantilla en todas sus líneas", afirma el club tras comunicar que busca dar salida a Pablo García, Queipo, Perrin, Bernal, Amadou y Kembo
El Sporting de Gijón ha comunicado a los futbolistas de la primera plantilla Pablo García, Kembo, Amadou Coundoul, Dani Queipo, Jesús Bernal y Lucas Perrin que, en principio, son transferibles y que el club está dispuesto a facilitar su salida durante este mercado de verano. No todos los jugadores están en la misma situación y su rol podría cambiar con el desarrollo de la pretemporada. Pero, al menos en este punto del mercado, en Mareo están abiertos a facilitar sus salidas. Todos ellos, en cualquier caso, tienen contrato en vigor, por lo que su futuro dependerá tanto de su voluntad como de las ofertas que puedan recibir. El club hizo pública la lista ayer, informando que la pretemporada se iniciará el 8 de julio y confirmando los técnicos que acompañarán a Larcamón como entrenador: Javier Berges (asistente), Juan Cruz Mónaco (preparador físico) y Miguel Ángel Vásquez (analista), sin definir exactamente su rol.
"El club tiene el objetivo de reforzar la plantilla en todas sus líneas", subrayó el Sporting en un comunicado en el que resumió la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada. La relación de descartes compartida por el Sporting también incluyó "la voluntad y la intención de ampliar la relación" con Justin Smith, Andrés Ferrari y Andrés Cuenca, cedidos esta temporada. Además, confirmó el adiós a Christian Joel, Eric Curbelo, Kevin Vázquez y Brian Oliván. LA NUEVA ESPAÑA avanzó ayer en su edición digital parte de la relación de futbolistas señalados para abandonar el equipo después de las reuniones mantenidas por la dirección deportiva con los integrantes de la primera plantilla. De hecho, la nómina de futbolistas señalados para abandonar la plantilla habría sido más amplia en caso de que Borja Jiménez hubiese continuado al frente del equipo. El técnico abulense apostaba por una profunda remodelación de la plantilla, especialmente en la línea defensiva. En ese sentido, estaba abierto a estudiar incluso la salida de Pablo Vázquez, a quien le resta un curso más de contrato, un futbolista que sí cuenta con el respaldo de la dirección deportiva rojiblanca.
Algunos de estos encuentros, especialmente con futbolistas que finalizan contrato y ya tenían preparada su mudanza, se produjeron incluso antes del encuentro disputado en Granada. Por otro lado, el club está pendiente de Óscar Trejo, que tiene previsto comunicar esta misma semana si acepta la propuesta del Sporting de Gijón para continuar una temporada más en activo o si, por el contrario, decide retirarse e incorporarse ya a la estructura del Rayo Vallecano. Además, el Sporting tiene cerrados los fichajes de Egoitz Arana y Jorge Sáenz, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.
"El Sporting solo puede dar las gracias a su afición. Por su apoyo constante, pese a quedar muy lejos de la pelea del play-off", incluyó el Sporting en su comunicado, en el que también reflejó su voluntad de construir un equipo que pueda pelear por lo más alto el próximo curso en Segunda División. "En los últimos meses hemos puesto en marcha la planificación deportiva de la temporada 2026/27, manteniendo conversaciones con el cuerpo técnico, los jugadores y los empleados con la conclusión de que hay que ir con determinación a por el ascenso y poner las bases para ello", concluyó el Sporting.
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