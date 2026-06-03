Alberto Lora regresa al Sporting de Gijón ocho años después
El exjugador rojiblanco compaginará su nueva etapa en la cantera con su continuidad en el Marino de Luanco
Alberto Lora regresará a Mareo para iniciar una nueva etapa como formador de futbolistas del Real Sporting de Gijón. El exjugador rojiblanco, vigesimoquinto futbolista con más partidos oficiales en la historia del club, con 267 encuentros, se incorporará a uno de los cuerpos técnicos del fútbol base sportinguista, cuyo organigrama se dará a conocer en las próximas semanas. Vuelve al club ocho años después de poner fin a su etapa como jugador del primer equipo.
Un referente rojiblanco para la cantera
El club gijonés considera la llegada de Lora un paso más dentro de su apuesta por reforzar la formación de los jóvenes jugadores de Mareo. El madrileño, muy identificado con el sportinguismo tras más de una década vinculado a la entidad, compaginará esa nueva función con su continuidad como futbolista del Marino de Luanco, equipo en el que milita desde 2019 y con el que seguirá compitiendo en Segunda Federación.
Nacido en Móstoles el 25 de marzo de 1987, Alberto Lora Ramos llegó al Sporting B en 2006 procedente de la cantera del Real Madrid. En Mareo completó su adaptación al fútbol sénior y participó en el ascenso del filial a Segunda División B en la temporada 2007-08. Ese mismo curso debutó con el primer equipo en El Molinón, ante el Celta de Vigo, en una campaña que acabó con el regreso del Sporting a Primera División.
Una trayectoria ligada a los valores de Mareo
Lora se consolidó posteriormente en el primer equipo como un futbolista fiable, versátil y de fuerte compromiso colectivo. Actuó principalmente como lateral derecho, aunque también rindió como centrocampista, y fue una pieza reconocible en distintas etapas del club. En la temporada 2010-11 fue distinguido con el Molinón de Plata, premio que conceden las peñas sportinguistas al jugador más destacado del curso.
Su etapa en el Sporting se prolongó hasta 2018, después de doce temporadas en la entidad rojiblanca. Tras su salida, jugó una campaña en el Omonia Nicosia de Chipre antes de regresar a Asturias para incorporarse al Marino de Luanco, donde ha seguido compitiendo y ejerciendo como uno de los veteranos de referencia del equipo luanquín.
El Sporting subraya que la incorporación de Lora a su estructura formativa responde a la voluntad de contar en Mareo con antiguos jugadores que conozcan la exigencia del club y puedan transmitir a los jóvenes los valores del sportinguismo. Su regreso se produce, además, pocos meses después de recibir un homenaje en El Molinón dentro de los actos del 120 aniversario de la entidad, reconocimiento a una carrera marcada por su identificación con la camiseta rojiblanca.
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